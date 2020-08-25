"Шахтар" – "Динамо": букмекери змінили прогноз на Суперкубок Україну-2020

Аналітики внесли суттєві зміни до прогнозу на матч "Динамо" та "Шахтаря" у Суперкубку України-2020.

Команди розіграють трофей у вівторок, 25 серпня, на НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо. Час початку гри – 21:00.

Букмекери знизили коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" в основний час з 2,04 до 1,73. Показник на нічию тепер дорівнює 4,00 (було – 3,65). А котирування на тріумф київської команди піднялися до рівня 4,50 (було – 3,45).

При цьому на те, що "Шахтар" стане володарем трофея можна поставити з коефіцієнтом 1,39 (було – 1,57). А аналогічна позиція на "Динамо" дорівнює 3,00 (було – 2,41).

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