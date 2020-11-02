"Шахтар" – "Боруссія" М: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Олександр Чеканов Футбол 17:25, 2.11.2020 Оновлено: 17:38, 2.11.2020

Донецький "Шахтар" вважається аутсайдером матчу третього туру Ліги чемпіонів із менхенгладбаською "Боруссією".

Зустріч пройде на київському НСК "Олімпійський" у вівторок, 3 листопада. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Боруссія М. Початок гри – о 19:55.

Аналітики віддають перевагу німецькій команді. Ставки на перемогу "жеребців" приймаються з коефіцієнтом 2,25. Нічия оцінюється котуванням 3,60. А показники на успіх чемпіонів України досягають рівня 3,10.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" очолює групу В, маючи в активі чотири очки. Зі свого боку, "Боруссія" ділить 2-3 місце з міланським "Інтером", завершивши обидві гри внічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" втратило 12 гравців перед поєдинком Ліги чемпіонів проти "Барселони".

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