"Шахтар" – "Боруссія" М: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" вважається аутсайдером матчу третього туру Ліги чемпіонів із менхенгладбаською "Боруссією".

Зустріч пройде на київському НСК "Олімпійський" у вівторок, 3 листопада. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Боруссія М. Початок гри – о 19:55.

Аналітики віддають перевагу німецькій команді. Ставки на перемогу "жеребців" приймаються з коефіцієнтом 2,25. Нічия оцінюється котуванням 3,60. А показники на успіх чемпіонів України досягають рівня 3,10.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" очолює групу В, маючи в активі чотири очки. Зі свого боку, "Боруссія" ділить 2-3 місце з міланським "Інтером", завершивши обидві гри внічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" втратило 12 гравців перед поєдинком Ліги чемпіонів проти "Барселони".