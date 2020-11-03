"Шахтар" – "Боруссія" М: онлайн відео голів Ліги чемпіонів
У ці хвилини донецький "Шахтар" проводить свій матч 3-го туру Ліги чемпіонів.
На полі столичного НСК "Олімпійський" підопічні Луїша Каштру грають з менхенгладбахською "Боруссією".
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"Шахтар" Україна – "Боруссія" М Німеччина 0:6 (другий тайм)
Голи: 0:1 – 8 Плеа,
0:2 – 17 Крамер,
0:3 – 26 Плеа.
0: 4 – 44 Бенсебайні.
0: 5 – 65 Штіндль,
0: 6 – 78 Плеа.
Шахтар – Трубін, Бондар, Додо, Хочолава, Корнієнко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Тайсон, Майкон.
Боруссія М – Зоммер, Гинтер, Лайнер, Ельведі, Бенсебайні, Крамер Штіндль, Хофманн, Нойхаус, Плеа, Тюрам.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому турі "Шахтар" сенсаційно зміг здобути нічию з міланським "Інтером". Зустріч завершилася з рахунком 0:0, після чого, італійський захисник назвав це ганьбою ".