"Шахтар" – "Боруссія" М: онлайн відео голів Ліги чемпіонів

Максим Іншаков Футбол 20:26, 3.11.2020 Оновлено: 21:33, 3.11.2020

У ці хвилини донецький "Шахтар" проводить свій матч 3-го туру Ліги чемпіонів.

На полі столичного НСК "Олімпійський" підопічні Луїша Каштру грають з менхенгладбахською "Боруссією".

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"Шахтар" Україна – "Боруссія" М Німеччина 0:6 (другий тайм)

Голи: 0:1 – 8 Плеа,

0:2 – 17 Крамер,

0:3 – 26 Плеа.

0: 4 – 44 Бенсебайні.

0: 5 – 65 Штіндль,

0: 6 – 78 Плеа.

Шахтар – Трубін, Бондар, Додо, Хочолава, Корнієнко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Тайсон, Майкон.

Боруссія М – Зоммер, Гинтер, Лайнер, Ельведі, Бенсебайні, Крамер Штіндль, Хофманн, Нойхаус, Плеа, Тюрам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому турі "Шахтар" сенсаційно зміг здобути нічию з міланським "Інтером". Зустріч завершилася з рахунком 0:0, після чого, італійський захисник назвав це ганьбою ".

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