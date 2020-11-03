"Шахтар" із рахунком 0:6 програв у Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів із розгромним рахунком поступився "Боруссії" з Менхенгладбаха.

Поєдинок у Києві на НСК "Олімпійський" пройшов за порожніх трибун і завершився з рахунком 0:6

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Боруссія М.

Матч почався для чемпіонів України вкрай невдало. "Боруссія" з перших хвилин влаштувала потужний штурм, який завершився швидким голом. На 8-й хвилині Лайнер, отримавши пас від Крамера, кинувся в прорив по правому флангу. 28-річний захисник зробив точний простріл у штрафний, де Плеа в дотик відкрив рахунок.

Забивши гол, менхенгладбахці продовжили атакувати, маючи тотальну перевагу на всіх ділянках поля. У "гірників", які ніяк не могли пристосуватися до стилю гри опонента, були проблеми з виходом в атаку та складності з контролем м'яча.

На 18-й хвилині німці збільшили перевагу. 21-річний Бондар на рівному місці втратив м'яч. Крамер пробив здалеку, а все той же Бондар невдало підставив ногу. Після рикошету круглий влетів у сітку воріт – 0:2.

Господарі програвали майже всю боротьбу. Якщо раніше "Шахтар" терпів, то нині команді було важко навіть перейти центр поля.

На 26-й хвилині рахунок став розгромним. Гості вільно розіграли перед штрафним "Шахтаря". Нойхаус пропустив м'яч під ногою на Плеа, і француз найпотужнішим ударом метрів із двадцяти оформив дубль – 0:3.

Лише через пів години гри футболісти з України змогли створити перший небезпечний момент. Тете не вдалося переграти німецького голкіпера.

Під завісу тайму Бенсебаіні зробив рахунок 0:4. Удар захисника "Боруссії" головою після подачі зі "стандарту" припав на Бондаря. Однак м'яч відскочив до того ж Бенсебаіні, і він рикошетом від гравця "Шахтаря" відправив його у ворота.

У перерві Каштру випустив Коваленка, Мораеса й Алана Патріка, але вплинути на підсумковий результат португалець уже не зміг.

У другому таймі менхенгладбахці не економили сили, лише трохи зменшивши пресинг. Команда Марко Розі діяла так само дисципліновано й злагоджено, повністю контролюючи гру, і без особливих проблем ще двічі розписалася у воротах Трубіна.

На 65-й хвилині відзначився Штіндль, а на 78-й хет-трик зробив Плеа.

"Шахтар" Україна – "Боруссія" М Німеччина 0:6 (0:4, 0:2)

Голи: 0:1 – 8 Плеа, 0:2 – 17, автогол Бондар, 0:3 – 26 Плеа, 0:4 – 44 Бенсебайні, 0:5 – 65 Штіндль, 0:6 – 78 Плеа.

Шахтар – Трубін, Бондар, Додо, Хочолава, Корнієнко, Маркос Антоніо (Алан Патрік, 46), Марлос (Коваленко, 46), Тете, Соломон, Тайсон (Мораес, 46), Майкон (Степаненко, 69).

Боруссія М – Зоммер, Гинтер, Лайнер (Ланг, 82), Ельведі (Янчке, 82), Бенсебайні, Крамер, Штіндль (Вольф, 69), Хофманн (Лазаро, 75), Нойхаус, Плеа (Траоре, 82), Тюрам.

Попередження: Хочолава (46), Соломон (63), Ланг (89).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому турі "гірники" сенсаційно обіграли мадридський "Реал" (3:2), а в другому вистояли нульову нічию з італійським "Інтером".