"Шахтар" – "Боруссія" М: дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" у матчі третього туру групового турніру Ліги чемпіонів приймає менхенгладбаську "Боруссію".

Команда Луїша Каштру зіграє з німецьким колективом на НСК "Олімпійський" у вівторок, 3 листопада. Спочатку гру планували провести з уболівальниками, але потім МОЗ відмовив "гірникам" у цьому праві.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Боруссія М. Час початку – 19:55.

ДЕ ДИВИТИСЯ ШАХТАР – БОРУССІЯ М

Побачити протистояння можна буде в прямому ефірі на каналі "Футбол 1", де показ супроводжуватиме традиційна аналітична студія.

Крім того, трансляцію з Києва організовують російські мовники "Матч! Прем'єр" і "Матч! Футбол 2", а також білоруський "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА ШАХТАР – БОРУССІЯ М

Аналітики віддають незначно перевагу гостям. Ставки на перемогу німців приймаються з коефіцієнтом 2,25.

"Шахтар" готується до матчу практично бойовим складом. ФК "Шахтар"

Нічия оцінюється котуванням 3,60. А показники на успіх "Шахтаря" досягають рівня 3,10.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч довірили бригаді арбітрів з Нідерландів, яку очолює Сердар Гезюбююк.

Допомагати йому будуть лайнсмени Йост ван Зюйлен і Йохан Балдер. Роль четвертого рефері виконає Аллард Ліндхоут.

За традицією на грі задіють систему Відеодопомога арбітрам, за роботою якої стежитиме Пол ван Бекеле.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря":

– Ми в таких матчах не можемо думати тільки про свою команду. Це стосується Ліги чемпіонів. Нам буде протистояти велика сила, ми поважаємо суперника. Важливо бути ефективними і в обороні, і в атаці. Найголовніше – велика уважність, дисципліна і повна самовіддача. Ми прекрасно розуміємо, який складний матч нам належить зіграти. "Боруссія" обожнює атакуючий футбол – у них 4 голи в двох матчах. Атакуючий футбол – їхня ДНК, це улюблений футбол. Не втомлююся повторювати, що ми знаходимося в жахливої групі з такими суперниками.

Марко Розі, головний тренер "Боруссії":

– Буде матч з дуже сильним суперником, тому нам треба контролювати м'яч і будувати гру на цьому. "Шахтар" – дуже хороша команда, відмінно себе проявляє в обороні. В їх складі грає багато кваліфікованих гравців, які вже добре показали себе в Лізі чемпіонів. Якщо вони будуть тримати м'яч, то це створить нам проблеми. Але ми будемо намагатися показувати відкритий футбол і тільки в цьому випадку зможемо провести хорошу гру.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Шахтар": Трубін – Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко – Маркос Антоніо, Марлос, Майкон – Тете, Тайсон, Соломон

"Боруссія" М: Соммер – Лайнер, Ельведі, Гинтер, Бенсебаіні – Крамер, Нойхаус, Хофманн Штіндль, Тюрам – Плеа

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Донеччани після перемоги над "Реалом" і нічиєї з "Інтером" займає перше місце в групі. У німецького колективу два очка в активі.

"Шахтар" посідає перше місце у групі В.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" втратило 12 гравців перед матчем Ліги чемпіонів із "Барселоною".