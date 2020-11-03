"Шахтар" - "Боруссія" М: анонс и прогноз на матч

Після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів деякі вболівальники відводили "Шахтарю" і "Боруссії" М боротьбу за путівку в Лігу Європи. Але після двох турів команди займають перше і друге місця в групі В. І "Шахтар", і "Боруссія" М вже відібрали очки у "Реала" і "Інтера", а тепер їх чекає зустріч в Києві. На жаль, гра пройде без глядачів. І, тим не менше, матч очікується спекотний, аналітики Parimatch дають командам практично рівні шанси на перемогу.

В обох матчах Ліги чемпіонів "Боруссія" М зіграла внічию з однаковим рахунком 2:2. З "Інтером" відзначився дублем Лукаку, а з "Реалом" - Тюрам, син Ліліана Тюрама. У Бундеслізі гладбахці йдуть 5-ми. Після старту чемпіонату, коли команду розбили в Дортмунді 0:3, "Боруссія" М двічі зіграла внічию і здобула три перемоги. Попередню вдома з "Лейпцигом" (1:0).

"Шахтар" поки що другий, але зберігає за собою статус найрезультативнішої команди УПЛ. Як і перед тріумфальним матчем в Мадриді гірники напередодні здобули впевнену перемогу в чемпіонаті. Цього разу над "Маріуполем" (4:1).

"Шахтар" - "Боруссія" М Прогноз: Тотал більше 2,5. Коефіцієнт: 1,66

У 6 з 9 матчах за участю "Боруссії" М в цьому сезоні забивалися не менше трьох м'ячів. Що стосується "Шахтаря", то в цьому сезоні 7 з 11 матчів за участю гірників завершилися не менш ніж з трьома голами. Швидше за все, і ця гра не буде сухою. Все ж на кону перше місце в групі, три очки істотно піднімуть шанси вийти в плей-офф Ліги чемпіонів.

"Шахтар" - "Боруссія" М Прогноз: "Боруссія" М заб'є в другому таймі. Коефіцієнт: 1,57

У цьому сезоні "Боруссія" М лише один раз пішла з поля без забитого м'яча. У всіх інших іграх гладбахці не просто забивали, але і обов'язково хоча б один раз відрізнялися після перерви. Статистика говорить про те, що якщо і чекати гол від німців, то з більшою часткою ймовірності він буде в другому таймі.

"Шахтар" - "Боруссія" М Прогноз: Тотал "Боруссії" М менше 1,5. Коефіцієнт: 1,86

"Шахтар" досить комфортно почуває себе на НСК "Олімпійський". У чемпіонаті України команда ще не пропускала на цьому стадіоні більше одного м'яча. Навіть "Інтер", друга за результативністю команда минулого сезону Серії А, не змогла забити гірникам в Києві. Тому можна припустити, що навряд чи у "Боруссії" М вийде краще досягти успіху в нападі.