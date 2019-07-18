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"Шахтар" безкоштовно віддав футболіста в бразильський клуб і буде платити йому зарплату

4.1т Читати матеріал російською

Бразильський півзахисник "Шахтаря" Веллінгтон Нем продовжить кар'єру у "Флуміненсе". Орендний договір розрахований до кінця 2019 року.

"Велике щастя мати можливість носити футболку команди, яку я люблю. "Флуміненсе" – це моя сім'я. Я збираюся працювати з подвійним зусиллям, щоб перемагати", – цитує Нема пресслужба "Флуміненсе".

Веллінгтон Нем

Веллінгтон Нем

Повідомляється, що донецький клуб не отримає грошей за цей перехід і буде виплачувати футболістові більшу частину зарплати. Контракт передбачає можливість продовження оренди на один рік, за умови, що футболіст не досягне угоди про продовження співпраці з "гірниками".

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що боси італійської "Роми" відмовилися від ідеї покупки півзахисника донецького "Шахтаря" бразильця Тайсона через непомірно високу ціну на футболіста.

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Місце
Бразилія
Тег
ФК Шахтар
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