Донецький "Шахтар" обіграв португальську "Бенфіку" в плей-офф Ліги Європи. Перший поєдинок 1/16 фіналу пройшов у Харкові на ОСК "Металіст" і завершився з рахунком 2:1.

Усі ключові події трапилися в другому таймі. Українська команда першою відкрила рахунок, але через 10 хвилин гості змогли його зрівняти. Вирішальний гол на 72-й хвилині забив Віктор Коваленко.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися огляд зустрічі.

"Шахтар" Україна – "Бенфіка" Португалія 2:1 (0:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 56 Алан Патрік, 1:1 – 66, пенальті Пицци, 2:1 – 72 Коваленко.

Шахтар – Пятов, Матвієнко, Ісмаїлі, Кривцов, Болбат, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 80), Степаненко, Марлос (Коноплянка, 83), Коваленко, Тайсон (Тете, 90), Мораес.

Бенфіка – Влаходімос, Феррі, Томаш Тавареш, Грімальдо, Рубен Діаш, Сервi, Таарабт, Флорентіну, Пицци (Самаріс, 90), Шикін (Рафа Сілва, 79), Сеферович (Вінісіус, 69).

Попередження: Флорентіну (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 грудня минулого року "гірники" в 6-му турі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 програли вдома італійській "Аталанті" (0:3) і вилетіли з турніру.

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