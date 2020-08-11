"Шахтар" – "Базель": відеоогляд чвертьфіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" у чвертьфіналі Ліги Європи пройшов швейцарський "Базель".

У зв'язку з пандемією коронавiрусу, ця стадія складалася з одного матчу, який пройшов на нейтральному стадіоні в Німеччині і завершився з рахунком 4:1.

"Гірники" володіли тотальною ігровою перевагою і без проблем забили 4 голи суперникам, пропустивши лише на 94-й хвилині.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відеоогляд цієї битви.

"Шахтар" Україна – "Базель" Швейцарія 4:1 (2:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 2 Мораес, 2:0 – 22 Тайсон, 3:0 – 75, пенальті Алан Патрік, 4:0 – 88 Додо, 4:1 – 90 ван Вольфсвінкель.

Шахтар – Пятов, Бондар, Кривцов, Матвієнко, Додо, Алан Патрік (Коваленко, 78), Тайсон (Тете, 86), Маркос Антоніо (Майкон, 85), Степаненко, Марлос (Соломон, 72), Мораес (Фернандо Педро, 85 ).

Базель – Ніколіч, Петретто, Відмер, ван дер Верфф (Рамірес, 73), Альдерете, Фрай, Кампо, Джака (Маршан, 60), Штокер (ван Вольфсвінкель, 73), Пулулу, Артур (Адемі, 73).

Попередження: Фрай (26), Алан Патрік (52), Артур (64), Бондар (87).

Як повідомляв OBOZREVATEL, підопічні Луїша Каштру в 1/4 фіналу розгромили швейцарський "Базель" (4:1), а в 1/8 фіналу впевнено пройшли німецький "Вольфсбург".

Перший поєдинок між цими командами в Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" 12 березня завершився з рахунком 1:2 на користь українців. Матч-відповідь донеччани також виграли (3:0).

Вже визначилися дата і суперник "Шахтаря" в півфіналі ЛЄ.