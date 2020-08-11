"Шахтар" – "Базель": онлайн відео голів

Максим Іншаков Футбол 22:33, 11.08.2020 Оновлено: 23:08, 11.08.2020

Донецький "Шахтар" в ці хвилини в Німеччині проводить матч 1/4 фіналу Ліги Європи проти швейцарського "Базеля".

Рахунок у зустрічі, що проходить на стадіоні "Фельтенс-Арена", був відкритий вже на 2-й хвилині.

Жуніор Мораес скористався невпевненою грою швейцарського голкіпера, і завершив точним ударом подачу з кутового від Марлоса.

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"Шахтар" Україна – "Базель" Швейцарія 2:0 (другий тайм)

Голи: 1:0 – 2 Мораес

2:0 – 22 Тайсон.

Шахтар – Пятов, Бондар, Кривцов, Матвієнко, Додо, Алан Патрік, Тайсон, Маркос Антоніо, Степаненко, Марлос, Мораес.

Базель – Ніколіч, Петретто, Відмер, ван дер Верфф, Альдерете, Фрай, Кампо, Джака, Штокер, Пулулу, Артур.

Попередження: Фрай (26).

Нагадаємо, що донецький клуб в 1/8 фіналу впевнено пройшов німецький "Вольфсбург".

Перший поєдинок між цими командами в Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" 12 березня завершився з рахунком 1:2 на користь українців. Матч-відповідь донеччани також виграли (3:0).

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, "гірники" гратимуть домашні матчі української Прем'єр-ліги 2020/21 в Києві на НСК "Олімпійський".

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