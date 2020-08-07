'Шахтар' – 'Базель': названо фаворита 1/4 фіналу Ліги Європи

Чемпіон України донецький "Шахтар" вважається фаворитом чвертьфінального протистояння зі швейцарським "Базелем" у Лізі Європи.

Команди посперечаються за путівку до наступного раунда 11 серпня на нейтральному полі в Гельзенкірхені.

На думку аналітиків, "гірники" мають більше шансів на успіх. Ставки на перемогу "Шахтаря" в основний час приймаються з коефіцієнтом 2,05. Нічия оцінюється котируванням 3,50. Аналогічний показник на успіх швейцарців.

При цьому поставити на вихід команди Луїша Каштру до півфіналу ЛЄ можна з коефіцієнтом 1,53. А на підсумковий тріумф "Базеля" пропонується котирування 2,37.

Відзначимо, що в 1/8 фіналу обидві команди впевнено розібралися з представниками німецької Бундесліги. "Шахтар" з підсумковим рахунком 5:1 переграв "Вольфсбург", а "Базель" за сумою двох матчів розбив "Айнтрахт" – 4:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вихід "Шахтаря" до чвертьфіналу Ліги Європи гарантував чемпіону України пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів у сезоні 2021/2022.