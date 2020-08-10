"Шахтар" – "Базель": дивитися онлайн матчу 1/4 фіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" у вівторок, 11 серпня, зіграє в чвертьфіналі Ліги Європи зі швейцарським "Базелем".

Гра пройде на стадіоні "Фелтінс Арена" у німецькому Гельзенкірхені. Початок гри – о 22:00 за київським часом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Базель.

ДЕ ДИВИТИСЯ ШАХТАР – БАЗЕЛЬ

Побачити битву за півфінал можна буде в прямому ефірі на телеканалі "Футбол 1", де показ зустрічі буде супроводжувати аналітична студія за участю журналістів та експертів.

Крім того, трансляцію з Гельзенкірхена проведуть російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2", а також білоруський "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА ШАХТАР – БАЗЕЛЬ

Фаворитом протистояння вважається донецька команда. Ставки на перемогу "гірників" в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,87. Нічия оцінюється котируванням 3,75. А на "Базель" пропонується показник 4,10.

При цьому на прохід "Шахтаря" можна поставити з коефіцієнтом 1,45. А підсумковий успіх швейцарської команди оцінюється показником 2,60.

Майкл Олівер – головний арбітр матчу "Шахтар" – "Базель"

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати поєдинок довірили бригаді арбітрів з Великобританії, яку очолить досвідчений Майкл Олівер. Допомагати йому будуть Стюарт Берт і Саймон Беннетт.

Роль четвертого арбітра виконає шотландець Вільям Коллам. А систему відеодопомоги арбітрам очолить Крейг Поусон.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря":

– Ми відчуваємо, що наша впевненість така ж, як і у "Базеля". У "Базеля" 8 перемог, 1 нічия і 1 поразка, яка сталася, коли вони вже були кваліфіковані. Ця команда обіграла "Краснодар" з рахунком 5:0. Вона забила 20 м'ячів і пропустила 4. Так що, говорячи про нашу впевненість, ми не можемо забувати про впевненість "Базеля". Це говорить про ще більшу відповідальність з нашого боку. Знаючи суперника, ми швидко розуміємо, що потрібно робити на полі, повинні бути дуже зосередженими, рішучими.

Марсель Коллер, головний тренер "Базеля":

– У матчі з "Шахтарем" важливо показати таку ж щільну гру в обороні, як і в 1/8 фіналу з "Айнтрахтом", і зловити свої шанси в нападі. Знаємо, що "Шахтар" – дуже сильна, швидка і технічна команда. У матчі з "Айнтрахтом", мабуть, ми недостатньо добре реалізовували моменти. Добре, що оборонялися всією командою і не пропустили.

В 1/8 фіналу "Шахтар" розгромив "Вольфсбург"

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Шахтар": Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Болбат – Маркос Антоніо, Степаненко, Алан Патрік – Марлос, Жуніор Мораес, Тайсон

"Базель": Ніколіч – Відмер, ван дер Верфф, Альдерете, Петретто – Джака, Фрай – Штокер, Кампо, Пюлюлю – Кабрал

Як повідомляв OBOZREVATEL, три футболіста "Шахтаря" увійшли до збірної 1/8 фіналу Ліги Європи.