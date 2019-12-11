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11 грудня • оновлено в 06:18
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Шахтар – Аталанта: дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Осінь Ліги чемпіонів закінчується для "Шахтаря" логічно – донеччани визначають свою долю аж в 6-му турі, і "Гірників" факточно влаштує тільки перемога над "Аталантою" в Харкові 11 грудня.

Хоча "Шахтар" до цього моменту вже міг вирішити завдання виходу в плей-офф Ліги чемпіонів, якби в одному з матчів переміг загребське "Динамо". Але "оранжево-чорні" зберегли інтригу до кінця, і тепер "ходять по лезу ножа" - навіть результативна нічия не гарантує підсумкового 2-го місця, хорвати можуть обігнати. Тому команда Луїша Каштру вкотре пройде важливий іспит, в цей раз зухвалою молодою "Аталантою".

У першому матчі "Шахтар" несподівано переграв "Аталанту" в гостях (2:1), але по грі не зміг обійти італійців і залишив багато питань на матч-відповідь. І хоча "Гірники" підходять до домашньої зустрічі в кращих кондиціях, ніж тоді, і в самому оптимальному складі (під питанням тільки Ісмаїлі та Марлос), українська команда не випромінює максимальної впевненості і не може гарантувати спокій у своїй обороні.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Аталанта", який стартує на харківському ОСК "Металіст" 11 грудня о 19:55

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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "ШАХТАР" - "АТАЛАНТА"

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Харків. ОСК "Металіст". 19:55

Головний арбітр: Фелікс Цвайер (Німеччина)

"Шахтар" (Україна) - "Аталанта" (Італія) - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ "ШАХТАР" - "АТАЛАНТА"

У прямому ефірі вирішальний матч "Шахтаря" в Лізі чемпіонів традиційно покаже український ТК "Футбол 2". Також в інтернеті за поєдинком в живу можна буде спостерігати в мовленні російських "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ШАХТАР" - "АТАЛАНТА"

Досить рідкісний випадок – більшість букмекерів рівноцінно оцінюють шанси обох команд на успіх, з коефіцієнтом в 2,5. Нічия ж розцінюється цифрами в 3,8.

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ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ "ШАХТАР" - "АТАЛАНТА"

Головним рефері на матчі працюватиме німець Фелікс Цвайер, який вже двічі працював на матчах "Гірників". У 2017 році він обслуговував зустріч "Шахтаря" проти "Наполі" (2:1), а також проти "Фенербахче" (3:0) в 2015 році.

Допомагати Цвайеру будуть його співвітчизники Торстен Шиффнер і Марко Ахмюллер, а четвертим рефері призначений Роберт Шродер.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ШАХТАР" - "АТАЛАНТА"

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря"

"Аталанта" - команда, яку не характеризують індивідуальні гравці. Намагаюся розглядати будь-яку команду не за індивідуальними якостями, а за колективним діям. У Малиновського трохи інші якості, ніж у Ілічич, у нього є хороший удар з дальньої дистанції. Потрібно приймати цю команду як колектив, як вони атакують і обороняються, грають при стандартних положеннях. "Аталанта" показує одну і ту ж динаміку у всіх матчах ".

Луїш Каштру

Луїш Каштру

shakhtar.com

Джан П'єро Гасперіні, головний тренер "Аталанти"

"У" Шахтаря "більше шансів на підсумковий успіх - він вище нас в таблиці та завтра може не ризикувати, не грати на перемогу. У нас таких шансів немає, ми повинні грати тільки на перемогу. Безумовно, з часу першої гри з" Шахтарем " ми провели багато хороших матчів. Повертаючись ж до нашої першої гри з донеччанами, впевнений, її результат не був для нас закономірним - ми не повинні були програвати. Сподіваюся, завтра ми зможемо реабілітуватися і доб'ємося позитивного для себе підсумкового результату".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Шахтар" (4-2-3-1): Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Алан Патрік, Степаненко – Тете, Марлос, Тайсон – Мораес

"Аталанта" (3-4-2-1): Голліні – Джимшіті, Паломіно, Масіелло – Хатебур, Фройлер, Де Рон, Госсенс – Гомес, Пашаліч – Мюріель

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Луїш Каштру Ісмаїлі Марлос Руслан Малиновський
Місце
Україна Харків
Теги
ФК Аталанта ФК Шахтар
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