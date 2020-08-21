"Севілья" у матчі з п'ятьма голами виграла в "Інтера" фінал Ліги Європи

Іспанська "Севілья" обіграла італійський "Інтер" у неймовірно видовищному фіналі Ліги Європи.

Команда Хулена Лупетегі розібралася з підопічними Антоніо Конте у Кельні – 3:2.

Суперники видали абсолютно приголомшливий матч. Вже у першому таймі вболівальники побачили чотири забиті м'ячі. На 5-й хвилині рахунок відкрив нападник "Інтер" Ромелу Лукаку, який реалізував пенальті.

Італійці були попереду лише шість хвилин, наразившись на затяжну атаку іспанців, яку ефектним ударом завершив Люк де Йонг.

Голландський легіонер "Севільї" через 20 хвилин зробив дубль, але у відповідь "Інтер" відповів голом досвідченого уругвайця Дієго Годіна.

Другий тайм видався менш результативним. Команди явно почали грати за рахунком, що позначилося на видовищності зустрічі.

В середині другого тайм дубль зобов'язаний був оформляти Лукаку, але бельгійський форвард не зміг реалізувати вихід віч-на-віч. Розплата за втрачений момент настала на 74-й хвилині після удару ножицями хавбека "Севільї" Дієго Карлоса.

"Нерадзуррі" були змушені ризикувати і йти вперед. На 82-й хвилині італійці створили неймовірний момент, але гравці "Севільї" винесли м'яча з лінії порожніх воріт. У підсумку іспанці втримали перемогу і в шостий раз завоювали трофей.

"Севілья" Іспанія – "Інтер" Італія – 3:2 (2:2, 1:0)

Голи: 0:1 – 5, пенальті Лукаку, 1:1 – 12 де Йонг, 2:1 – 33 де Йонг, 2:2 – 35 Годін, 3:2 – 74 Дієго Карлос.

"Севілья" – Буну, Дієго Карлос (Гудель, 86), Кунде, Навас, Регілон, Фернандо, Жордан, Окампос (Мунір, 71), Банега, Сусо (Васкес, 78), де Йонг (Ен-Несірі, 85).

"Інтер" – Ханданович, Янг, де Врей, Бастоні, Д'Амброзіо (Мозес, 78), Брозовіч, Гальярдіні (Еріксен, 78), Барелла, Годін (Кандрева, 90), Мартінес (Санчес, 78), Лукаку.

Попередження: Дієго Карлос (4), Барелла (41), Банега (45), Бастони (55), Гальярдіні (73).

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