Сестра затриманого в Білорусі футболіста розповіла, як знущався ОМОН

Максим Іншаков Футбол 12:31, 15.08.2020

Оксана Смолевская, сестра захисника "Динамо-Брест-1960" Максима Смолевского, який був затриманий в результаті масових протестів в Білорусі, розповіла, що відбувалося в СІЗО.

За словами дівчини, брата протримали в катівнях кілька днів, постійно б'ючи.

"Випустили мою сусідку вчора, вона була з ним в цьому спортзалі, де їх били. Вони всі сиділи на колінах, їх жахливо ображали і не давали навіть голову підняти. Говорили: "Нам 26 років не давали вас чіпати, а зараз можна. Ми вас навчимо голосувати!" До того ж говорили, що вони суки, мерзота і так далі. Били жорстко. Дівчина приходила, все це мені розповідала. Вона просто йшла додому, а її збили з ніг і почали бити палицями кілька людей. Запитали: "Ти де живеш? "Вона каже, що тут. Ну, і вони у відповідь: "Ну, значить, сьогодні ти живеш в автозаку". I забрали її", – цитують Смолевську Sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нападник футбольного клубу БАТЕ і збірної Білорусі Антон Сорока був заарештований за участь в протестах проти результатів виборів президента країни.

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