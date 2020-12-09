Сестра Роналду виклала картинку, де Мессі стоїть на колінах перед Кріштіану

Максим Іншаков Футбол 23:41, 9.12.2020 Оновлено: 00:11, 10.12.2020

Сестра зіркового нападника туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду розмістила в себе в Instagram знущальний пост після матчу 6-го туру Ліги чемпіонів проти "Барселони".

Ельма Авейру виклала картинку, на якій лідер "Барси" Ліонель Мессі стоїть на колінах перед португальцем.

"Мій король. Найкращий в історії. Гордість мого життя", -– свідчить підпис під зображенням.

Ельма Авейру розмістила провокаційний пост
Instagram Ельма Авейру

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цій грі Роналду забив два голи. Зустріч завершилася з рахунком 3:0. Після цієї перемоги італійська команда посіла перше місце в групі G.

У паралельній зустрічі цього квартету київське "Динамо" мінімально обіграло угорський "Ференцварош" і оформило собі путівку в Лігу Європи.

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