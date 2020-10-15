Сестра Кріштіану Роналду про коронавірус: це найбільший обман, який я бачила

Дізнавшись про позитивний тест зірки "Ювентуса" Кріштіану Роналду, його сестра Катя Авейру назвала коронавірус найбільшим обманом, який коли-небудь траплявся в її житті.

Як повідомляє видання Goal, на своїй сторінці в Instagram вона написала, що її брат може стати тим, хто відкриє світові очі на те, що COVID-19 – це шахрайство.

"Якщо Кріштіану Роналду стане тим, хто змусить світ прокинутися, то цей португалець є справжнім посланцем Бога. Дякую тобі! Я сподіваюся, що сьогодні тисячі людей, які так повірили в пандемію, тести та протиепідемічні заходи, зрозуміють, що це найбільший обман, який траплявся в їхньому житті. Сьогодні я прочитала фразу, якій аплодую стоячи: "Досить обманювати весь світ". Розплющте очі, будь ласка", – заявила Авейру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду пішов на хитрість, щоб скоротити термін перебування на карантині.