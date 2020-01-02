Серце крається! Тренер розплакався після виконання обіцянки трагічно загиблому синові

Тренер мексиканської футбольної команди "Монтеррей" Антоніо Мохамед виконав обіцянку, яку дав своєму 9-річному синові, що загинув майже 14 років тому. Його клуб став чемпіоном країни.
У сезоні 1998-2000 років Мохамед виступав за "Мотеррей", який дуже полюбився його синові Фаріду. Тоді він не зміг закріпитися в команді, однак пообіцяв синові, що повернеться і клуб виграє титул чемпіона, передає Photos of Football в Twitter.
У 2006 році Мохамед з сином потрапили в страшну аварію, яка загрожувала йому ампутацією ноги. Син же в результаті ДТП загинув. У жовтні 2019 року Мохамед повернувся в команду і став з нею переможцем чемпіонату Мексики. Після виконання даної синові обіцянки тренер розплакався.
As comoventes lágrimas do "mister" Antonio Mohamed, ao ver cumprida a promessa que um dia fez ao seu filho (falecido em 2006): fazer do Monterrey campeão do México 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/QqPEbfVsBS- GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) December 30, 2019
Argentinian manager Antonio Mohamed promised his son Faryd, that he'd return to his son's favorite team Monterrey one day and win a title but Faryd was killed in a tragic car accident in 2006.- Photos of Football (@photosofootball) December 30, 2019
Yesterday he accomplished that promise and burst into tears after the final whistle. pic.twitter.com/r0hKTMfNqf
Тренер розплакався після виконання обіцянки трагічно загиблому синові
Twitter Photos of Football
Тренер розплакався після виконання обіцянки трагічно загиблому синові
Twitter Photos of Football
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві в страшному ДТП розбився відомий чемпіон
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