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2 січня • оновлено в 10:29
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Серце крається! Тренер розплакався після виконання обіцянки трагічно загиблому синові

2.2т
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Тренер мексиканської футбольної команди "Монтеррей" Антоніо Мохамед виконав обіцянку, яку дав своєму 9-річному синові, що загинув майже 14 років тому. Його клуб став чемпіоном країни.

У сезоні 1998-2000 років Мохамед виступав за "Мотеррей", який дуже полюбився його синові Фаріду. Тоді він не зміг закріпитися в команді, однак пообіцяв синові, що повернеться і клуб виграє титул чемпіона, передає Photos of Football в Twitter.

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У 2006 році Мохамед з сином потрапили в страшну аварію, яка загрожувала йому ампутацією ноги. Син же в результаті ДТП загинув. У жовтні 2019 року Мохамед повернувся в команду і став з нею переможцем чемпіонату Мексики. Після виконання даної синові обіцянки тренер розплакався.

Тренер розплакався після виконання обіцянки трагічно загиблому синові

Тренер розплакався після виконання обіцянки трагічно загиблому синові

Twitter Photos of Football

Тренер розплакався після виконання обіцянки трагічно загиблому синові

Тренер розплакався після виконання обіцянки трагічно загиблому синові

Twitter Photos of Football

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві в страшному ДТП розбився відомий чемпіон

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Автор
Анатолій Запорожський
Місце
Мексика
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