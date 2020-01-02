Серце крається! Тренер розплакався після виконання обіцянки трагічно загиблому синові

Тренер мексиканської футбольної команди "Монтеррей" Антоніо Мохамед виконав обіцянку, яку дав своєму 9-річному синові, що загинув майже 14 років тому. Його клуб став чемпіоном країни.

У сезоні 1998-2000 років Мохамед виступав за "Мотеррей", який дуже полюбився його синові Фаріду. Тоді він не зміг закріпитися в команді, однак пообіцяв синові, що повернеться і клуб виграє титул чемпіона, передає Photos of Football в Twitter.

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У 2006 році Мохамед з сином потрапили в страшну аварію, яка загрожувала йому ампутацією ноги. Син же в результаті ДТП загинув. У жовтні 2019 року Мохамед повернувся в команду і став з нею переможцем чемпіонату Мексики. Після виконання даної синові обіцянки тренер розплакався.

As comoventes lágrimas do "mister" Antonio Mohamed, ao ver cumprida a promessa que um dia fez ao seu filho (falecido em 2006): fazer do Monterrey campeão do México 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/QqPEbfVsBS - GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) December 30, 2019

Argentinian manager Antonio Mohamed promised his son Faryd, that he'd return to his son's favorite team Monterrey one day and win a title but Faryd was killed in a tragic car accident in 2006.



Yesterday he accomplished that promise and burst into tears after the final whistle. pic.twitter.com/r0hKTMfNqf - Photos of Football (@photosofootball) December 30, 2019

Тренер розплакався після виконання обіцянки трагічно загиблому синові Twitter Photos of Football

Тренер розплакався після виконання обіцянки трагічно загиблому синові Twitter Photos of Football

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві в страшному ДТП розбився відомий чемпіон

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