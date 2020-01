Серце крається! Тренер розплакався після виконання обіцянки трагічно загиблому синові

Тренер мексиканської футбольної команди "Монтеррей" Антоніо Мохамед виконав обіцянку, яку дав своєму 9-річному синові, що загинув майже 14 років тому. Його клуб став чемпіоном країни.

У сезоні 1998-2000 років Мохамед виступав за "Мотеррей", який дуже полюбився його синові Фаріду. Тоді він не зміг закріпитися в команді, однак пообіцяв синові, що повернеться і клуб виграє титул чемпіона, передає Photos of Football в Twitter.

У 2006 році Мохамед з сином потрапили в страшну аварію, яка загрожувала йому ампутацією ноги. Син же в результаті ДТП загинув. У жовтні 2019 року Мохамед повернувся в команду і став з нею переможцем чемпіонату Мексики. Після виконання даної синові обіцянки тренер розплакався.

