Серйозний удар: в Англії придумали метод боротьби з Путіним за допомогою ЧС-2018

Колишній керуючий директор лондонського "Челсі", екс-радник Романа Абрамовича Крістіан Парслоу висловив упевненість у тому, що режим президента Путіна понесе суттєвих втрат у разі бойкоту чемпіонату світу з футболу з боку топ-збірних.

На думку функціонера, цей крок дасть зрозуміти росіянам про те, що робить їхній лідер.

"Якби головні фаворити ЧС-2018 - Іспанія, Франція і Німеччина - вирішили, що дії Росії заслуговують бойкоту, а до них приєдналася б Англія, це зруйнувало б привабливість турніру. Це завдало б серйозного удару по популярності Путіна. Наслідки були б серйозніші, ніж від будь-яких економічних і дипломатичних санкцій. Не можна придумати більш дієвого методу, який наш уряд міг би використовувати, щоб показати російському народу, що робить їхній президент", - наводить слова Парслоу Express.co.uk.

Як повідомляв "Обозреватель", президент Польщі Анджей Дуда заявив про бойкот матчів чемпіонату світу 2018 року у Росії. Крім того, про намір відмовитися від поїздки до РФ на Мундіаль заявили ісландські чиновники.