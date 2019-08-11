Серйозні руйнування: українському клубу стало ніде грати в Лізі Європи

ФК "Маріуполь" не зіграє в матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи на стадіоні голландського футбольного клубу АЗ. На центральні трибуни арени АФАС впав дах.

Спортивна споруда було побудована в 2006 році і вміщує 17 тисяч глядачів.

Just as well there was not fans in the stadium at the time ! ... #AZStadion #AZAlkmaar #AZStadium https://t.co/j0KoWdJpoL - 👉 🎮 XJ87 🎮 👈 (@ XtremeJam87) August 11, 2019

"Ми шоковані, але раді, що не було людських жертв. У найближчі дні ми проведемо дослідження з експертами в цій галузі. Тільки після того ми зможемо назвати причини того, що сталося. На стадіоні не будуть проводитися матчі, якщо арена не безпечна. Як тільки стане ясно, де будуть проходити наші майбутні домашні матчі - ми повідомимо про це", - прокоментував ситуацію гендиректор АЗ Роберт Енхоорн.

Зустріч в Алкмаре повинна була відбудуться 15 серпня. Наразі невідомо, де пройде ця гра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший матч між цими командами в Маріуполі завершився з рахунком 0:0.

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