Сергію Реброву – 46: УЄФА згадав неймовірний гол українця в Лізі чемпіонів

Сьогодні, 3 червня, легендарному українському футболісту, а нині головному тренеру угорського "Ференцвароша" Сергію Реброву виповнилося 46 років.

З цієї нагоди офіційний російськомовний канал УЄФА в Twitter опублікував неймовірний за красою гол українця у ворота норвезького "Русенборга" в Лізі чемпіонів 1999/2000.

Сергій Ребров проти Алессандро Нести команда №1

На рахунку Реброва 145 голів у 423 матчах у професійній кар'єрі, більшу частину якої він провів у київському "Динамо". Він відмінно проявив себе в складі української команди, але не зумів підкорити Європу, виступаючи за англійські "Тоттенхем" і "Вест Хем" і турецький "Фенербахче". За п'ять років, проведених у цих командах, Ребров забив 15 голів.

Тренерську кар'єру він почав асистентом Олега Блохіна в "Динамо", а в 2014-2017 роках був головним тренером команди. Після одного сезону в Саудівській Аравії, легендарний футболіст став наставником "Ференцвароша", з яким виграв чемпіонат Угорщини в сезоні 2018/19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ребров висловився про можливе повернення в "Динамо".

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