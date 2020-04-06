Головна Новини
6 квітня • оновлено в 11:34
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Сергій Палкін закликав ФІФА допомогти європейському футболу

641
Читати матеріал російською

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що пандемія коронавірусу серйозно вдарила по доходах "гірників", і зажадав рішучих дій від ФІФА.

"Дохідна частина сильно падає. Падає прибутковість від телебачення, відвідуваності і так далі. Якщо дохідна частина істотно падає в європейському футболі, ФІФА повинна запропонувати, яким чином нам компенсувати те, що ми втрачаємо", – цитує слова Палкіна видання Динамомания.

Сергій Палкін

Сергій Палкін

Football.ua

Він також вважає, що в організації повинні приділити увагу не тільки слаборозвиненим економікам, а й європейським країнам.

"Все йде від економіки, наскільки сильна буде економіка в Україні і Європі – настільки сильним буде футбол. Тому зараз одна з головних задач ФІФА – розглянути і затвердити заходи для підтримки клубів не тільки в слаборозвинених економіках, а й у європейських теж", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розкритикував Українську асоціацію футболу (УАФ, колишня ФФУ) через відсутність діалогу з клубами Прем'єр-ліги на тлі пандемії коронавірусу.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Особа
Сергій Палкін
Теги
ФІФА ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Сборная Украины выиграет Евро-2020
67.00 Сделать ставку
Славия
VS
БАТЭ
Обе забьют
1.77 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Шахтер Солигорск
Тотал меньше 2.5
1.58 Сделать ставку
Astralis
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
NaVi Junior
Победа NaVi Junior с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
Nemiga
VS
SKADE
Победа SKADE
1.75 Сделать ставку
Buffdaddy’s Paypal
VS
Blood, sweat, and tears
Победа Buffdaddy’s Paypal с форой в -1,5 карты
1.76 Сделать ставку
MIBR
VS
Gen.G
Победа MIBR
1.55 Сделать ставку
mousesports
VS
OG
Победа mousesports
1.50 Сделать ставку
MAD Lions
VS
FunPlus Phoenix
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку