Сергій Палкін закликав ФІФА допомогти європейському футболу

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що пандемія коронавірусу серйозно вдарила по доходах "гірників", і зажадав рішучих дій від ФІФА.

"Дохідна частина сильно падає. Падає прибутковість від телебачення, відвідуваності і так далі. Якщо дохідна частина істотно падає в європейському футболі, ФІФА повинна запропонувати, яким чином нам компенсувати те, що ми втрачаємо", – цитує слова Палкіна видання Динамомания.

Сергій Палкін Football.ua

Він також вважає, що в організації повинні приділити увагу не тільки слаборозвиненим економікам, а й європейським країнам.

"Все йде від економіки, наскільки сильна буде економіка в Україні і Європі – настільки сильним буде футбол. Тому зараз одна з головних задач ФІФА – розглянути і затвердити заходи для підтримки клубів не тільки в слаборозвинених економіках, а й у європейських теж", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розкритикував Українську асоціацію футболу (УАФ, колишня ФФУ) через відсутність діалогу з клубами Прем'єр-ліги на тлі пандемії коронавірусу.

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