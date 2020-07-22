Сербський портал назвав найбільш імовірного нового тренера "Динамо"

Славолюб Муслін є кандидатом на пост головного тренера київського "Динамо".

Колишній наставник збірної Сербії і донецького "Металурга" Славолюб Муслін є кандидатом на пост головного тренера київського "Динамо", повідомляє авторитетний сербський портал Direktno.

За інформацією видання, Ігор Суркіс більше не хоче експериментувати і шукає на ринку досвідченого тренера, який поверне "Динамо" його колишню славу і зробить його рівним конкурентом "Шахтарю".

Муслін підходить за всіма вимогами, до того ж він говорить російською. Відзначається, що Славолюб знаходиться на першому місці в списку потенційних тренерів, серед яких вибирає президент "Динамо". Рішення Ігоря Михайловича, а також плани по оновленню команди слід очікувати найближчим часом.

Відзначимо, що 67-річний Муслін за свою кар'єру встиг потренувати французькі "Брест", "За", "Бордо", "Ланс", "Ле-Ман", марокканський "Раджа", болгарський "Левські", "Црвену Звезду" (двічі), донецький "Металурга", "Локерен" (двічі), московський "Локомотив", "Хімки", мінське "Динамо", "Анортосіс", "Краснодар", "Амкар", "Стандард", збірну Сербії і саудівський клуб "Аль-Фейхо".

Раніше авторитетний інтернет-паблік Druzi Dynamo назвав Мірчу Луческу найвірогіднішим кандидатом на пост нового головного тренера "Динамо".

Крім того, ряд ЗМІ повідомив про те, що керівництво київського "Динамо" запропонувало Сергію Реброву очолити команду після звільнення Олексія Михайличенка.