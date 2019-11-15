Сербія – Україна: прогноз на матч відбору Євро-2020

Футбольна збірна України не вважається фаворитом заключного матчу відбору до Євро-2020, в якому зіграє на виїзді з Сербією.

Поєдинок відбудеться у неділю, 17 листопада, на полі стадіону "Райко Мітіч"у Белграді. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Сербія – Україна. Початок гри – о 16:00 за київським часом.

"Жовто-сині" вже гарантували собі вихід на Євро-2020 з першого місця у відбірковій групі. Тому аналітики бачать господарів фаворитом майбутньої гри. Ставки на перемогу сербів приймаються з коефіцієнтом 1,83. А показники на нічию та успіх гостей досягають однакового рівня 4,00.

Україна – Сербія ФФУ

Відзначимо, що команді Шевченка необхідно здобути нічию в Белграді, щоб гарантовано отримати місце у посіві під час жеребкування фінальної частини першості континенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легіонер київського "Динамо" Жерсон Родрігес забив гол у ворота Сербії у відборі Євро-2020.

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