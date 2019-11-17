Сербія – Україна: дивитися онлайн матч відбору Євро-2020

Збірна України ще до фінішу відбору Євро-2020 вирішила завдання виходу на чемпіонат, однак остання гра з Сербією 17 листопада в Белграді все одно важлива для "синьо-жовтих".

Незважаючи на чудовий загальний результат (достроковий вихід на Євро з першого місця в групі), команді Андрія Шевченка таки доведеться налаштуватися на Сербію, щоб добути мінімум нічию. Саме від успіху українців в Белграді, а також від результатів суперників залежить підсумкове місце України при жеребкуванні і потрапляння нашої команди в першу корзину.

Тому Україна вирушає в Белград грати першим номером, але все-таки не бойовим складом. На нинішній збір Шевченко не дорахувався Степаненко, Зінченко, Марлоса, Коноплянки та Мораеса, що означає потреба суттєво перекроїти півзахист. Зате до "синьо-жовтих" приєднається Малиновський, якого не було в недавньому товариському матчі з Естонією.

У першому матчі з Сербією (5: 0) Віктор Циганков (ліворуч) забив два м'ячі dynamo.kiev.ua

Сербія ж до сих пір зберігає теоретичні шанси на друге місце в групі, тому буде грати тільки на перемогу і з бажанням помститися за поразку 0:5 у Львові. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Сербія, який стартує в Белграді 17 листопада в 16:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ СЕРБІЯ – УКРАЇНА

КВАЛІФІКАЦІЯ Євро-2020. ГРУПА В

Белград (Сербія). Стадіон "Райко Мітіч". 16:00

Головний арбітр: Боббі Медден (Шотландія)

Сербія – Україна – 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ СЕРБІЯ – УКРАЇНА

Останній матч українців у відборі Євро-2020 в загальнодоступній сітці українського ТБ покаже в прямому ефірі ТРК "Україна". Також пряму трансляцію поєдинку здійснить ТК "Футбол 1", а в інтернеті за ходом гри можна буде простежити на російських мовниках "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ СЕРБІЯ – УКРАЇНА

Уподобання щодо перемоги в цьому матчі букмекери віддають якраз Сербії – 1.82. На нічию можна побачити котирування з коефіцієнтом 3,85, а ось виграш України оцінюється цифрами в 4.10.

ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ СЕРБІЯ – УКРАЇНА

Гру в Белграді обслужтить шотландська бригада рефері на чолі з 41-річним Боббі Медденом. Допомагати на лініях йому будуть Девід Послуги і Грем Стюарт, а четвертим суддею стане Дональд Робертсон. Сам же Медден ніколи не перетинався зі збірною України.

Збірна України в останньому на сьогоднішній день матчі, 14 листопада проти Естонії (1:0) dynamo.kiev.ua

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ СЕРБІЯ – УКРАЇНА

Любиша Тумбаковіч, головний тренер збірної Сербії

– Ми максимально детально розібрали нашого суперника, тому ніяких випадковостей бути не може. Збірна України набагато сильніша за наших попередніх суперників. Незважаючи на те, в якому складі вони зіграють. Іноді важче грати проти футболістів, які мають мало ігрової практики і прагнуть показати тренеру свій рівень.

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України

– Наша команда зобов'язана готуватися до дуже серйозного матчу. Йдеться про важливість цього матчу для жеребкування на майбутнє. Дві команди матимуть різні турнірні завдання і різну стратегію гри. Для нас ця гра важлива з точки зору турнірної таблиці, а для сербської збірної – в боротьбі за друге місце в групі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Сербія (4-2-3-1): Дмитрович – Міленкович, Мик. Максимович, Коларов, Младеновіч – Мілівоєвіч, Нем.Максимович – Тадіч, Міленкович-Савіч, Льяіч – Мітровіч

Україна (4-1-4-1): Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Сидорчук – Ярмоленко, Коваленко, Малиновський, Циганков – Яремчук

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