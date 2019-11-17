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17 листопада • оновлено в 06:14
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Сербія – Україна: дивитися онлайн матч відбору Євро-2020

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Збірна України ще до фінішу відбору Євро-2020 вирішила завдання виходу на чемпіонат, однак остання гра з Сербією 17 листопада в Белграді все одно важлива для "синьо-жовтих".

Незважаючи на чудовий загальний результат (достроковий вихід на Євро з першого місця в групі), команді Андрія Шевченка таки доведеться налаштуватися на Сербію, щоб добути мінімум нічию. Саме від успіху українців в Белграді, а також від результатів суперників залежить підсумкове місце України при жеребкуванні і потрапляння нашої команди в першу корзину.

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Тому Україна вирушає в Белград грати першим номером, але все-таки не бойовим складом. На нинішній збір Шевченко не дорахувався Степаненко, Зінченко, Марлоса, Коноплянки та Мораеса, що означає потреба суттєво перекроїти півзахист. Зате до "синьо-жовтих" приєднається Малиновський, якого не було в недавньому товариському матчі з Естонією.

У першому матчі з Сербією (5: 0) Віктор Циганков (ліворуч) забив два м'ячі

У першому матчі з Сербією (5: 0) Віктор Циганков (ліворуч) забив два м'ячі

dynamo.kiev.ua

Сербія ж до сих пір зберігає теоретичні шанси на друге місце в групі, тому буде грати тільки на перемогу і з бажанням помститися за поразку 0:5 у Львові. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Сербія, який стартує в Белграді 17 листопада в 16:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ СЕРБІЯ – УКРАЇНА

КВАЛІФІКАЦІЯ Євро-2020. ГРУПА В

Белград (Сербія). Стадіон "Райко Мітіч". 16:00

Головний арбітр: Боббі Медден (Шотландія)

Сербія – Україна – 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ СЕРБІЯ – УКРАЇНА

Останній матч українців у відборі Євро-2020 в загальнодоступній сітці українського ТБ покаже в прямому ефірі ТРК "Україна". Також пряму трансляцію поєдинку здійснить ТК "Футбол 1", а в інтернеті за ходом гри можна буде простежити на російських мовниках "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ СЕРБІЯ – УКРАЇНА

Уподобання щодо перемоги в цьому матчі букмекери віддають якраз Сербії – 1.82. На нічию можна побачити котирування з коефіцієнтом 3,85, а ось виграш України оцінюється цифрами в 4.10.

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ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ СЕРБІЯ – УКРАЇНА

Гру в Белграді обслужтить шотландська бригада рефері на чолі з 41-річним Боббі Медденом. Допомагати на лініях йому будуть Девід Послуги і Грем Стюарт, а четвертим суддею стане Дональд Робертсон. Сам же Медден ніколи не перетинався зі збірною України.

Збірна України в останньому на сьогоднішній день матчі, 14 листопада проти Естонії (1:0)

Збірна України в останньому на сьогоднішній день матчі, 14 листопада проти Естонії (1:0)

dynamo.kiev.ua

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ СЕРБІЯ – УКРАЇНА

Любиша Тумбаковіч, головний тренер збірної Сербії

– Ми максимально детально розібрали нашого суперника, тому ніяких випадковостей бути не може. Збірна України набагато сильніша за наших попередніх суперників. Незважаючи на те, в якому складі вони зіграють. Іноді важче грати проти футболістів, які мають мало ігрової практики і прагнуть показати тренеру свій рівень.

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України

– Наша команда зобов'язана готуватися до дуже серйозного матчу. Йдеться про важливість цього матчу для жеребкування на майбутнє. Дві команди матимуть різні турнірні завдання і різну стратегію гри. Для нас ця гра важлива з точки зору турнірної таблиці, а для сербської збірної – в боротьбі за друге місце в групі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Сербія (4-2-3-1): Дмитрович – Міленкович, Мик. Максимович, Коларов, Младеновіч – Мілівоєвіч, Нем.Максимович – Тадіч, Міленкович-Савіч, Льяіч – Мітровіч

Україна (4-1-4-1): Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Сидорчук – Ярмоленко, Коваленко, Малиновський, Циганков – Яремчук

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Євро-2020 Україна - Сербія
Особи
Андрій Шевченко Андрій Циганков Руслан Малиновський Тарас Степаненко Олександр Зінченко Євген Коноплянка Марлос Жуніор Мораес Віталій Буяльський Віктор Коваленко Андрій Пятов Віталій Миколенко Роман Яремчук
Місце
Сербія Белград
Теги
Збірна України з футболу збірна Сербії з футболу
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