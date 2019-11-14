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15 листопада • оновлено в 00:49
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Сербія - Україна: де дивитися онлайн відбір Євро-2020 - розклад трансляцій

Сербія - Україна: де дивитися онлайн відбір Євро-2020 - розклад трансляцій
Поєдинок відбудеться в Белграді
1.2т Читати матеріал російською

У неділю, 17 листопада, збірна України з футболу проведе заключний матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2020.

У Белграді, на стадіоні "Райко Мітіч", підопічні Андрія Шевченка битимуться з командою Сербії. Початок о 16:00.

OBOZREVATEL проведе онлайн трансляцію матчу Сербія - Україна.

Сербія - Україна: де дивитися онлайн відбір Євро-2020 - розклад трансляцій

Незважаючи на те, що 14 жовтня Україна, обігравши в Києві Португалію, достроково оформила вихід до фінальної частини Євро-2020, посівши підсумкове перше місце в таблиці, мотивація на цю битву дуже істотна. Перемога або нічия в Белграді гарантує нашій національній команді потрапляння до 1-го кошика при жеребкуванні фінального турніру.

Побачити поєдинок можна буде у прямому ефірі загальнонаціонального каналу "Україна" і спеціалізованого "Футбол 1", де показ гри буде супроводжуватися традиційною аналітичною студією. Коментувати гру буде Андрій Столярчук.

Крім того, трансляцію в своїй ефірній сітці запланували російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1".

У записі гру покажуть у цей же день о 17:00 "Футбол 1", о 23:40 "Матч! Футбол 2", і о 23:50 "Футбол 2".

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Нагадаємо, що зустріч між цими збірними в 3-му турі відбору на Євро-2020 пройшла у Львові і завершилася з рахунком 5:0.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Євро-2020 Україна - Сербія
Місце
Сербія Белград
Теги
збірна Сербії з футболу Збірна України з футболу
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