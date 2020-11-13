Сербія сенсаційно не вийшла на Євро-2020, програвши в серії пенальті. Відео

Збірна Сербії в домашньому матчі фіналу плей-оф за вихід на Євро-2020 сенсаційно поступилася Шотландії в серії пенальті (1:1, 4:5 після одинадцятиметрових).

Незважаючи на статус фаворита поєдинку (коефіцієнт на перемогу сербів в основний час становив 1,75), господарі не взяли під повний контроль події на полі. Вони більше володіли м'ячем, але британці не раз небезпечно відповідали в контратаках.

На початку другого тайму один із швидких випадів Шотландії став результативним. Раян Крісті отримав м'яч на підступах до штрафного майданчика суперників і з розвороту пробив прямо в кут, після чого ігровий снаряд влетів у сітку від штанги.

Серби кинулися вперед, створивши серію моментів після флангових подач, одна з яких таки дозволила їм зрівняти рахунок вже на 90-й хвилині. Форвард "Реала" Лука Йович залишився зовсім один під час кутового і легко забив з відскоком від газону.

В основний і додатковий час командам більше відзначитися не вдалося, тому все вирішувалося в серії пенальті. Фатальну помилку допустив один з лідерів збірної Сербії Александар Мітровіч, останній удар якого парирував голкіпер Девід Маршалл.

Шотландія вийшла на великий міжнародний турнір вперше з 1998 року. На Євро-2020 вона зіграє проти Англії, Чехії та Хорватії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Угорщина вирвала путівку на чемпіонат Європи, зробивши неймовірний камбек в матчі з Ісландією. На 88-й хвилині вона поступалася в рахунку.