Сербів попередили про серйозні наслідки матчу з Україною

Футбольний союз Сербії перед матчем з Україною попередив своїх уболівальників, щоб вони дотримувалися всіх правил поведінки на стадіонах, щоб уникнути повторного покарання від УЄФА.

Попередній домашній поєдинок Сербії в кваліфікації Євро-2020 через поведінку фанатів у грі з Португалією пройшов без глядачів. Також команда покарана один матчем без уболівальників умовно. Він випав на зустріч з Україною.

Фанам заборонили приносити з собою на стадіон предмети, які можуть порушувати громадський порядок і завдавати шкоди іншим відвідувачам, банери з повідомленнями будь-якого змісту і піротехніку. Крім того, на арену в Белграді дозволено приносити тільки офіційну символіку республіки Сербія, повідомляє офіційний сайт Футбольного союзу Сербії

Раніше сербські вболівальники неодноразово вивішували банери так званих республік ДНР і ЛНР.

Нагадаємо, що матч Сербія - Україна відбудеться 17 листопада в Белграді. Початок - 16.00. Українських уболівальників за домовленістю між федераціями футболу України та Сербії не буде на зустрічі.

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