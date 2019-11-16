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17 листопада • оновлено в 00:08
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Сербів попередили про серйозні наслідки матчу з Україною

2.2т
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Футбольний союз Сербії перед матчем з Україною попередив своїх уболівальників, щоб вони дотримувалися всіх правил поведінки на стадіонах, щоб уникнути повторного покарання від УЄФА.

Сербів попередили про серйозні наслідки матчу з Україною

Попередній домашній поєдинок Сербії в кваліфікації Євро-2020 через поведінку фанатів у грі з Португалією пройшов без глядачів. Також команда покарана один матчем без уболівальників умовно. Він випав на зустріч з Україною.

Фанам заборонили приносити з собою на стадіон предмети, які можуть порушувати громадський порядок і завдавати шкоди іншим відвідувачам, банери з повідомленнями будь-якого змісту і піротехніку. Крім того, на арену в Белграді дозволено приносити тільки офіційну символіку республіки Сербія, повідомляє офіційний сайт Футбольного союзу Сербії

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Нагадаємо, що матч Сербія - Україна відбудеться 17 листопада в Белграді. Початок - 16.00. Українських уболівальників за домовленістю між федераціями футболу України та Сербії не буде на зустрічі.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Україна - Сербія
Теги
збірна Сербії з футболу Збірна України з футболу
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Он Алекс
Он Алекс
Путин )(уйло песню петь будут ??? Ла ла ла ла ла ла Путин )(уйло........
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Dell Alex
Dell Alex
Да в чем дело? )) Наши, как обычно )) хорошо пройдя отбор с провалом солют первый же матч )) И пролетят во всех остальных )) Потому что вместо игры будут подбрасывать шапки (((
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