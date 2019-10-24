Сент-Етьєн — Олександрія: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

У четвер, 24 жовтня, бронзовий призер минулого сезону УПЛ "Олександрія" проведе матч третього туру Ліги Європи з французьким "Сент-Етьєном".

Матч відбудеться на стадіоні "Жоффруа Гішар" у Сент-Етьєні, який здатен вмістити 35 тисяч глядачів. Початок зустрічі — о 19:55 за київським часом.

Пряму трансляцію матчу "Сент-Етьєн" — "Олександрія" в Україні покаже телеканал "Футбол 2".

Нагадаємо, що після перших двох турів ЛЄ в активі українського колективу одне очко — після поразки від "Вольфсбурга" на виїзді (1:3) послідувала нічия вдома (точніше, у Львові) з бельгійським "Гентом" (1:1).

Команда Володимира Шарана має однакову турнірну ситуацію з французьким клубом — у "Сент-Етьєна" той же один пункт у таблиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також у четвер свій поєдинок третього туру ЛЄ проведе київське "Динамо", яке зустрінеться з данським "Копенгагеном".

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