Сенсація в Україні: результати Ліги націй. Відео

У вівторок, 13 жовтня, в Лізі націй були зіграні чергові поєдинки 4-го туру. Центральним стало протистояння в Києві, де збірна України сенсаційно обіграла Іспанію.

Для "червоної фурії" це стало першою в історії поразкою від "жовто-синьої" команди.

Крім того, варто відзначити результативну нічию матчу Німеччина – Швейцарія (3:3), яка зіграла на руку українцям.

Ліга націй, результати 13 жовтня

Україна – Іспанія 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 76 Циганков.

Україна – Бущан, Караваєв, Забарний, Миколенко, Соболь, Шапаренко, Макаренко, Ярмоленко, Сидорчук (Коваленко, 60), Зубков (Циганков, 65), Яремчук.

Іспанія – Де Хеа, Регілон, Рамос, Пау Торрес, Навас, Родрі, Меріно (Себальос, 46), Фаті (Ферран Торрес, 58), Каналес (Ольмо, 73), Траоре, Родріго (Ойарсабаль, 58).

Німеччина – Швейцарія 3:3 (1:2, 2:1)

Голи: 0:1 – 5 Гаврановіч, 0:2 – 26 Фройлер, 1:2 – 28 Вернер, 2:2 – 55 Хавертц, 2:3 – 56 Гаврановіч, 3:3 – 60 Гнабрі.

Німеччина – Нойер, Гинтер (Джан, 77), Гозенс (Хальстенберг, 57), Клостерманн, Рюдігер, Горетцка, Кіммі, Хавертц (Дракслер, 77), Кроос, Гнабрі, Вернер.

Швейцарія – Зоммер, Ельведі, Шер, Родрігес, Відмер, Шакірі (Соу, 66), Цубер (Фернандеш, 66), Фройлер (Беніто, 85), Джака, Гаврановіч (Мехмеді, 75), Сеферович (Іттен, 85).

Попередження: Шер (29), Гозенс (36), Гаврановіч (50), Джака (51), Кроос (65), Рюдігер (90).

Вилучення: Шер (90).

Чорногорія – Люксембург 1:2 (1:1, 0:1)

Ліхтенштейн – Сан-Марино 0:0 (0:0, 0:0)

Фарерські о-ви – Андорра 2:0 (2:0, 0:0)

Латвія – Мальта 0:1 (0:0, 0:1)

Азербайджан – Кіпр 0:0 (0:0, 0:0)

Як повідомляв OBOZREVATEL, після гри з Іспанією Віктор Циганков відмовився вважати себе героєм, а Андрій Шевченко дав відвертий коментар.