Сенсація в Італії: результати Ліги націй 4 вересня

Італія ледь не програла Боснії і Герцеговині.

У п'ятницю, 4 вересня, в Європі пройшли чергові поєдинки нового сезону Ліги націй УЄФА. 18 футбольних збірних Старого світу провели свої матчі в 1-му турі.

Центральною зустріччю стала гра у Флоренції, де італійці сенсаційно зіграли внічию 1:1 з Боснією і Герцеговиною. Водночас підопічні Роберто Манчiнi ледь не програли, пропустивши першими.

Перед грою на перемогу Італії в букмекерських конторах можна було поставити з коефіцієнтом 1.30. Успіх гостей оцінювався коефіцієнтом 10.25. Ставки на нічию приймалися з показником 5.50.

Серед інших результатів варто відзначити успіх Нідерландів, які здолали Польщу (1:0) завдяки голу Стевена Бергвейна.

Ліга націй. 1-й тур. Результати 4 вересня

1-й тур

Нідерланди – Польща 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 61 Бергвейн.

Нідерланди – Сіллессен, Велтман, ван Дейк, Хатебур, Аке, Вейналдум, де Рон, Бергвейн (ван де Бек, 74), де Йонг, Промес (де Йонг, 90), Депа.

Польща – Шченсни, Беднарек, Кендзьора, Глик, Берешіньскі, Крихов'як, Шиманьська, Юзвяк (Гросицького, 71), Кліх, Зелінський (Модер, 77), Піонтек (Милик, 63).

Попередження: Піонтек (21), Кліх (33), Юзвяк (56), Глик (63), де Рон (71), Депа (74), де Йонг (89), Беднарек (90).

Італія – Боснія і Герцеговина 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 0:1 – 57 Джеко, 1:1 – 67 Сенсі.

Італія – Доннарумма, Бірагі, Бонуччі, Флоренці, Ачербі, Сенсі, Пеллегріні (Кін, 86), Лоренцо Інсіньє, Барелла, К'єза (Дзаньоло, 71), Белотті (Іммобіле, 73).

Боснія і Герцеговина – Шехіч, Сеад Колашинаць (Чівіч, 84), Санічанін, Шуньїч, Ціпетіч, Цімірот, Гояк, Хаджіахметовіч, Вішча (Мілошевич, 86), Джеко, Ходжич (Бешич, 77).

Попередження: Белотті (65), Дзаньоло (79), Бонуччі (79), Цімірот (79).

Литва – Казахстан 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 3 Зайнутдинов, 0:2 – 86 Куат.

Литва – Барткус, Баравікас (Вербіцкас, 82), Паленіс, Гірдвайніс, Шимкус, Ласіцкас, Черних (Лаукжяміс, 46), Сіргедас (Дапкус, 89), Казлаускас, Воробйов, Міколюнас.

Казахстан – Покатілов, Бистров, Малий, Аліпій, Суюмбаєв, Ісламхан (Аймбетов, 71), АБиК, Зайнутдинов (Федін, 31), Вороговскій, Перцух (Куат, 82), Марочкин.

Попередження: Паленіс (22), Міколюнас (33), Сіргедас (45), Малий (49), АБиК (69), Баравікас (82).

Шотландія – Ізраїль 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 45, пенальті Крісті, 1:1 – 73 Захави.

Шотландія – Маршалл, Тірні, Робертсон, Маккенна, Джек, Крісті, Макгрегор, Мактоміні, Форрест, Макгинн (Армстронг, 79), Дайкс (Берк, 74).

Ізраїль – Марциано, Тібі, Таватха, Даса, Ельхамед, Натхо, Бітон, Перець (Коен, 72), Соломон (Глазер, 90), Даббур (Вейсман, 79), Захави.

Попередження: Перець (28), Форрест (34).

Румунія – Північна Ірландія 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 25 Пушкаш, 1:1 – 86 Уайт.

Румунія – Тетерушану, Тошка, Влад Кірікеш, Банку, Максим, Ханка (Неделчару, 86), Станчу, Чікилдеу (Ністор, 74), Хаджі (Крецу, 56), Пушкаш, Алібек.

Північна Ірландія – Пікок-Фаррелл, Льюїс, Беллард (Сміт, 90), Кеткарт, Даллас, Еванс (Лаферте, 77), Макнейра, Девіс, Севілл, Мадженніс, Уошингтон (Уайт, 65).

Попередження: Мадженніс (13), Еванс (33), Хаджі (42), Ністор (78).

Вилучення: Мадженніс (39).

Словаччина – Чехія 1:3 (0:0, 1:3)

Голи: 0:1 – 48 Цоуфал, 0:2 – 53, пенальті Дочкал, 0:3 – 86 Крменчік, 1:3 – 88 Шранц.

Словаччина – Грейф, Дьомбер, Пекарік, Штетина (Вальєнте, 33), Шкріньяр, Куцка, Грошовскі, Лоботка, Дуда (Зреляк, 17), Гараслін, Боженік (Шранц, 65).

Чехія – Вацлік, Калас, боржомі, Цоуфал, Челюстка, Даріда, Дочкал, Янкто (Провід, 68), Крав, Масопуст (Шевчик, 86), Гложек (Крменчік, 72).

Попередження: Даріда (4), Боженік (49), Дьомбер (53), Куцка (75).

Білорусь – Албанія 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 23 Цікалеші, 0:2 – 78 Барі.

Білорусь – Гутор, Мартинович, Бордачов, Золотов (Скавиш, 76), Наумов, Нехайчик, Яблонський (Бахар, 86), Стасевич, Селява (Хачатурян, 46), Драгун, Лисакович.

Албанія – Стракоша, Хюсай, Весели, Дермаку, Гімшіті, Барі, Траш (Роші, 68), Гьясула, Абраші, Манай (Міхай, 90), Цікалеші (Балай, 72).

Попередження: Абраші (75), Драгун (82).

Норвегія – Австрія 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 35 Грегоріч, 0:2 – 54, пенальті Забітцер, 1:2 – 66 Холанд.

Норвегія – Ярстейн, Ельабделлауі, Регініуссен, Алеесамі, Айер, Юхансен (Хенріксен, 68), Норманн, Торсбі (Ліннес, 61), Бергу, Кінг (Серлот, 64), Холанд.

Австрія – Шлагер, Ульмер, Хінтереггер (Драгович, 40), Пош, Лайнер, Ільзанкер, Баумгартнер, Шлагер, Забітцер, Грегоріч (Грбіч, 79), Онісіво (Баумгартлінгер, 86).

Попередження: Норманн (51), Лайнер (68), Ліннес (76), Серлот (78), Холанд (85), Драгович (87).

Ліга A

Ліга B

Ліга C

Ліга D

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна України в 1-му турі Ліги націй обіграли суперників зi Швейцарії. Вирішальний гол у середині другого тайму забив Олександр Зінченко. На післяматчевій пресконференції Андрій Шевченко оцінив гру команди.

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