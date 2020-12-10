Сенсація України: результати Ліги чемпіонів 9 грудня

Матчами в групах А, В, С і D завершився 6-й тур Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. 18 найкращих команд Європи зіграли в останніх поєдинках групового турніру.

Серед результатів варто відзначити сенсаційну нічию в Мілані, де чемпіон України донецький "Шахтар" вистояв нульову нічию і зберіг для себе Лігу Європи.

"Баварія" Німеччина – "Локомотив" Росія 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 63 Зюле, 2:0 – 80 Ерік Максім Шупо-Мотінг.

Баварія – Нойер, Зюле, Девіс (Люка Ернандес, 69), Боатенг (Річардс, 69), Сарр, Сані (Штиллер, 85), Рока, Мюллер (Гнабрі, 46), Дуглас Коста, Ерік Максім Шупо-Мотінг, Горетцка (Мусіала, 61).

Локомотив – Гільєрме, Магкеев, Райковіч, Чорлука, Ігнатьєв, Кама (Йосипів, 76), Олексій Андрійович Міранчук, Живоглядов, Рибчинський (Сільянов, 88), Рибус, Едер.

Попередження: Живоглядов (60), Боатенг (64), Сані (68).

"Ред Булл" Австрія – "Атлетіко" Іспанія 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 39 Ермосо, 0:2 – 86 Карраско.

Ред Булл – Станкович, Ульмер, Вебер (Онгене, 90), Крістенсен, Рамальо, Мвепу (Сучіч, 89), Юнузовіч, Собослаі (Окугава, 89), Койта (Адейемі, 79), Дака (Окафор, 73), Беріша.

Атлетіко – Хмара, Ермосо, Феліпе, Савич, Тріпп'єр, Сауль (Еррера, 64), Карраско (Лемар, 89), Льоренте (Лоді, 90), Коке, Жоау Фелікс (Торрейра, 89), Суарес (Корреа, 64).

Попередження: Ермосо (45), Савич (61), Рамальо (71).

"Реал Мадрид" Іспанія – "Боруссія М" Німеччина 2:0 (2:0, 0:0)

Голи: 1:0 – 9 Бензема, 2:0 – 31 Бензема.

Реал Мадрид – Куртуа, Рамос, Менді, Варан, Васкес, Каземіро, Кроос, Вінісіус Жуніор (Асенсио, 74), Модріч, Родріго (Аррібас, 74), Бензема.

Боруссія М – Зоммер, Ельведі, Лайнер, Гинтер, Вендт (Лазаро, 46), Нойхаус, Крамер (Бенеш, 85), Штіндль (Вольф, 85), Емболо (Закарія, 46), Плеа, Тюрам (Херрманн, 85).

Попередження: Закарія (88).

"Інтер" Італія – "Шахтар" Україна 0:0 (0:0, 0:0)

Інтер – Ханданович, Янг (Перішич, 68), Бастони (Д`Амброзіо, 85), Шкріньяр, Хакимі (Дарміан, 85), Барелла, Гальярдіні (Санчес, 75), Брозовіч, де Врей, Мартінес (Еріксен, 85), Лукаку.

Шахтар – Трубін, Вітао (Хочолава, 36), Матвієнко, Додо, Бондар, Тете (Соломон, 65), Коваленко, Марлос (Алан Патрік, 64), Степаненко, Тайсон (Дентіньо, 86), Майкон.

Попередження: Вітао (29), Гальярдіні (29), Хакимі (39), Брозовіч (61), Трубін (90).

"Манчестер Сіті" Англія – "Марсель" Франція 3:0 (0:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 48 Ферран Торрес, 2:0 – 77 Агуеро, 3:0 – 90, автогол Альваро Гонсалес.

Манчестер Сіті – Стеффен, Ерік Гарсія (Стоунз, 28), Уокер, Лапорт, Аке, Фернандіньо, Гюндоган (Стерлінг, 46), Марез (Агуеро, 67), Фоден, Ферран Торрес, Бернарду Сілва.

Марсель – Манданда, Альваро Гонсалес, Нагатомо, Балерді, Камара (Ронж, 67), Пайєт (Кюізанс, 67), Гуйє (Стротман, 75), Флоріан Товен (Аке, 75), Сансон, Сакаї, Жермен (Бенедетто, 75).

Попередження: Гуйє (39).

"Олімпіакос" Греція – "Порту" Португалія 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 10, пенальті Отава, 0:2 – 77 Урібе.

Олімпіакос – Жозе Са, Рафінья, Холебас, Рубен Семеду, Сіссе, Бухалакіс, Камара (Фортуніс, 35), Масурас (Ранджеловіч, 46), Мвіла, Врусай (Судані, 73), Ель-Арабі (Ба, 81).

Порту – Діогу Кошта, Санусі, Нану, мбембе, Діогу Лейте, Груйіч, Ромаріо Баро (Урібе, 64), Жоау Маріу (Корона, 72), Отава (Сарр, 80), Феліпе Андерсон (Діас, 63), Тоні Мартінес (Еванілсон, 80).

Попередження: Нану (27), Фортуніс (43), Рубен Семеду (52), Рафінья (71), Діас (75).

Вилучення: Рубен Семеду (79).

"Аякс" Нідерланди – "Аталанта" Італія 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 85 Мюріель.

Аякс – Онана, Мазрауі, Мартінес (Тімбер, 90; Альварес, 90), Тальяфіко (Хунтелар, 64), Схюрс, Классен, Лабьяд (Еккеленкамп, 63), Антоні, Гравенберх, Тадич, Броббей (Промес, 46).

Аталанта – Голліні, Гозенс (Паломіно, 79), Ромеро, Гімшіті, Хатебур, Пессіна, Фройлер, Гомес, де Рон, Толо, Сапата (Мюріель, 79).

Попередження: Гравенберх (22), Тальяфіко (52), Хатебур (60), Фройлер (82).

Вилучення: Гравенберх (79).

"Мідтьюлланд" Данія – "Ліверпуль" Англія 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 1 Салах, 1:1 – 62, пенальті Шольц.

Мідтьюлланд – Хансен, Шольц, Святченко, Колс, Пауліньо Сілва, Каюсте, Евандер (Мадсен, 90), Оньека (Ісаксен, 63), мАбілою (Андерсон, 64), Дрейер (Систо, 76), Каба (Пфайффер, 90).

Ліверпуль – Келлехер, Вільямс, Александер-Арнолд, Цімікас (Робертсон, 61), Фабіньо (Кумет, 46), Мінаміно, Кларксон, Салах, Кейта (Хендерсон, 61), Діогу Жота (Мане, 87), Ориги (Фірміно, 71 ).

Попередження: Оньека (9), Колс (31), Келлехер (61), Андерсон (81).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Лігу Європи пробилося і київське "Динамо". Підопічні Мірчі Луческу на своєму полі мінімально обіграли угорський "Ференцварош".