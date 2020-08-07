Французький "Ліон" і англійський "Манчестер Сіті" стали першими учасниками чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.

Представник Ліги 1 сенсаційно здолав за сумою двох матчів "Ювентус", а команда українця Олександра Зінченка вибила з турніру мадридський "Реал".

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу

Матчі у відповідь

"Ювентус" – "Ліон" 2:1 (перший матч – 0:1)

Голи: 0:1 – 12, пенальті Депа, 1:1 – 43, пенальті Роналду, 2:1 – 60 Роналду.

"Ювентус" – Шченсни, Бонуччі, де Лігт, Алекс Сандро, Рабьо, Куадрадо (Данило, 70), Бентанкур, Пьянич (Ремзі, 60), Федеріко Бернардескі (Диба, 71; Олівьері, 84), Ігуаїн, Роналду.

"Ліон" – Антоні Лопеш, Денайер (Андерсен, 61), Марсело, Марсал, Дюбуа, Ауар, какре, Бруно Гімараес, Корне, Токо-Екамбі (Рен-Аделаїд, 67), Депа (Дембеле, 67).

Попередження: Ауар (19), Куадрадо (31), Дюбуа (38), Депа (42), Бентанкур (44), Антоні Лопеш (76), Корне (79), какре (87), Марсал (89).

Після поразки на виїзді туринський клуб, який знову став чемпіоном Італії, зіткнувся з завданням відіграти один м'яч. Однак вже на 12-й хвилині гри у "стара сеньйора" отримала гол у свої ворота.

"Ліон" змусив "Ювентус" відіграватися

"Ювентус" програв у першій грі 1:0

Це означало, що італійцям для виходу в наступне коло необхідно було забивати як мінімум тричі. Перед самою перервою Кріштіану Роналду реалізував пенальті, а на початку другого тайму він же вивів свою команду вперед.

"Ювентус" пропустив вже на 12-й хвилині

Матч в Турині пройшов без глядачів

Кріштіану Роналду реалізував пенальті в ворота "Ліона"

"Ювентус" і "Ліон" влаштували емоційний матч

Кріштіану Роналду зробив дубль у ворота "Ліона"

Туринці влаштували справжній штурм воріт суперника, але добитися успіху так і не змогли.

"Манчестер Сіті" – "Реал" 2:1 (перший матч – 2:1)

Голи: 1:0 – 9 Стерлінг, 1:1 – 28 Бензема, 2:1 – 68 Габріел Жезус.

"Манчестер Сіті" – Едерсон, Жоау Канселье, Уокер, Лапорт, Фернандіньо, де Брюйне, Родрі Ернандес, Фоден (Бернарду Сілва, 67), Гюндоган, Стерлінг (Сільва, 81), Габріел Жезус.

"Реал" – Куртуа, Карвахаль (Васкес, 83), Мілітао, Варан, Менді, Кроос, Каземіро, Родріго (Асенсио, 61), Модріч (Вальверде, 83), Азар (Йович, 83), Бензема.

Попередження: Модріч (81).

"Манчестер Сіті" забезпечив собі комфортну перевагу після виїзної перемоги 1:2. Вже на дев'ятій хвилині гри вдома "городяни" зміцнили лідерство зусиллями Рахіма Стерлінга.

Однак під кінець півгодини "Реалу" вдалося відновити рівновагу в рахунку і внести нерв в гру. Але в середині другого тайму Габріель Жезус вдруге засмутив "вершкових", вбивши інтригу в протистоянні.

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