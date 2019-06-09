Сенсаційний провал Франції і рекорд Росії: результати відбору Євро-2020 8 червня

У Європі відбулися чергові матчі третього тур відбору до чемпіонату континенту з футболу-2020. Були зіграні 22 поєдинки в групах С, Е, H, I, і J.

Ігровий день ознаменувався грандіозною сенсацією в Туреччині, де місцеві футболісти впевнено обіграли чемпіонів світу. французів (2:0). Крім того, варто відзначити результат Росія - Сан-Марино. Завершивши гру з рахунком 9:0 підопічні Черчесова добули найбільшу перемогу у своїй історії.

Всі результати 8 червня

Група С

Естонія – Північна Ірландія 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 25 Васильєв, 1:1 – 77 Уошингтон, 1:2 – 80 Мадженніс.

Естонія – Лепметс, Пикк, Віхманн, Метс, Теністе (Камс, 85), Васильєв, Синявський, Саппінен (Сорга, 61), Зеньов, Кяйт (Тамм, 84), Дмитрієв.

Північна Ірландія – Пікок-Фаррелл, Льюїс, Кеткарт, Сміт (Джонс, 64), Макнейра, Девіс, Севілл (Мадженніс, 69), Даллас, Еванс, Уайт, Бойс (Уошингтон, 46).

Попередження: Севілл (60), Лепметс (64).

Білорусь – Німеччина 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 12 Сані, 0:2 – 62 Ройс.

Білорусь – Гутор, Шитов, Наумов, Поляков, Володько, Громико (Корзун, 57), Маєвський, Драгун, Ковальов (Гордійчук, 69), Мартинович, Лаптєв (Скавиш, 63).

Німеччина – Нойер, Гинтер, Кіммі, Зюле, Шульц, Ройс (Брандт, 76), Гнабрі (Дракслер, 71), Та, Сані, Клостерманн, Гюндоган (Горетцка, 81).

Попередження: Шитов (77), Корзун (90).

Група E

Азербайджан – Угорщина 1:3 (0:1, 1:2)

Голи: 0:1 – 18 Орбан, 0:2 – 53 Орбан, 1:2 – 69 Мадатов, 1:3 – 71 Хольман.

Азербайджан – Агаєв, Гусейнов, Медведєв, Мамедов, Крівоцюк, Ришард, Гараєв, Мадатов (Абдуллаєв, 74), Дадашов (Рамазанов, 59), Шейдаев, Назаров (Дадашов, 86).

Угорщина – Гулачі, Орбан, Корхут, Барат, Собослаі (Хольман, 58), Надь, Джуджак (Немет, 86), Кляйнхайслер (Паткай, 72), Ловренчіч, Салаї, Надь.

Попередження: Собослаі (28), Гусейнов (38), Назаров (50), Медведєв (60), Кляйнхайслер (67), Немет (87).

Хорватія – Уельс 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 17, автогол Лоуренс, 2:0 – 48 Перішич, 2:1 – 77 Брукс.

Хорватія – Ліваковіч, ледь, Ловрен, Баришич, Віда, Ковачич (Бадель, 76), Модріч, Брекало (Пашаліч, 66), Брозовіч, Перішич (Шкорич, 90), Крамаріч.

Уельс – Хеннессі, Міфем, Лоуренс, Девіс, Робертс, Сміт (Брукс, 65), Джеймс (Матондо, 79), Волкс (Ампаду, 66), Аллен, Бейл, Вілсон.

Попередження: Брекало (28), Бейл (48), ледь (50), Ловрен (54), Віда (69), Брозовіч (90).

Група H

Ісландія – Албанія 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 22 Гудмундссон.

Ісландія – Халльдоурссон, Сігурдссон, Херманнссон, Скуласон, Арнасон, Сігурйонссон (Сігурдссон, 81), Гудмундссон (Траустасон, 56), Б'ярнасон, Гуннарссон, Сігурдссон, Кьяртанссон (Сігторссон, 63).

Албанія – Беріша, Дермаку, Хюсай, Ісмайлов, Леняні, Баша (Качі, 68), Абраші, Джака (Ндоє, 72), Веселі, Цікалеші (Садіку, 80), Балай.

Попередження: Баша (22), Сігурйонссон (33), Дермаку (88), Веселі (88).

Молдова – Андорра 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 8 Армаш.

Молдова – Кошелев, Рябчук, Жардан, Армаш, Короп, Іоніце, Суворов (Чеботар, 50), Ефрос, Домашкан (Бойчук, 80), Гинсарь, Антонюк (Кочук, 64).

Андорра – Гомес Морейра, Сан-Ніколас, Макс Льовера, Ліма, Сервос, Ребес (Морено, 69), Рубіо (Мартінес, 71), Алаес (Санчес, 82), Валес, Вьейра, Клементе.

Попередження: Ребес (33), Іоніце (38), Короп (79), Ліма (90).

Вилучення: Іоніце (46).

Туреччина – Франція 2:0 (2:0, 0:0)

Голи: 1:0 – 30 Айхан, 2:0 – 40 Ундер.

Туреччина – Гюнок, Демірал, Калдирим, Челік, Айхан, Ундер (Язиджі, 85), Токез (Омюр, 90), Текдемір, Кахведжі (Туфан, 80), Караман, Йилмаз.

Франція – Льоріс, Дінь (Менді, 46), Умтіті, Варан, Павар, Погба, Матюїді (Коман, 46), Сіссоко, Жиру (Бен-Йеддер, 72), Грізманн, Мбаппе.

Попередження: Текдемір (39), Демірал (45), Умтіті (45), Коман (86).

Група I

Росія – Сан-Марино 9:0 (4:0, 5:0)

Голи:1:0 – 25, автогол Чеволі, 2:0 – 31, пенальті Дзюба, 3:0 – 36 Кудряшов, 4:0 – 41 Олексій Андрійович Міранчук, 5:0 – 73 Дзюба, 6:0 – 76 Дзюба, 7:0 – 77 Смолов, 8:0 – 83 Смолов, 9:0 – 88 Дзюба.

Росія – Гільєрме, Джикия, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Зобнин (Баринов, 73), Оздоєв, Головін, Олексій Андрійович Міранчук (Смолов, 60), Олексій Андрійович Міранчук (Іонов, 61), Дзюба.

Сан-Марино – Бенедеттіні, Грандоні, Вітайолі, Чеволі, Палацці (Чензоні, 51), Голінуччі (Місяцит, 64), Баттістіні, Мулароні, Голінуччі, Вітайолі, Рінальді (Томассіні, 56).

Попередження: Рінальді (11), Мулароні (17).

Бельгія – Казахстан 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 11 Мертенс, 2:0 – 14 Кастаньо, 3:0 – 50 Лукаку.

Бельгія – Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Компані (Вермален, 78), Кастаньо, Вітцель, де Брюйне (Тілеманс, 68), Азар, Азар, Мертенс, Лукаку (Батшуайі, 72).

Казахстан – Непогодов, Бейсебеков, Малий, Марочкин, Ерланов, Вороговскій, Куат (Тагиберген, 78), Жуков, Жангилишбай (Ісламхан, 46), Федін (Аймбетов, 66), Перцух.

Попередження: Бейсебеков (37), Куат (45), Вороговскій (75).

Шотландія – Кіпр 2:1 (0:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 61 Робертсон, 1:1 – 87 Кусулос, 2:1 – 89 Берк.

Шотландія – Маршалл, Маккенна, О'Доннелл, Малгрю, Робертсон, Маклін, Макгрегор (Армстронг, 88), Фрейзер, Макгинн (Мактоміні, 79), Брофи (Берк, 73), Форрест.

Кіпр – Пардо, Іоанну, Лайфіс, Кусулос, Маргаса, Ефрем, Артіматас, Макрис (Піттас, 80), Іоанну (Георгіу, 66), Шполяріч (Кости, 70), Сотера.

Попередження: Іоанну (26), Макгрегор (45), Артіматас (74).

Група J

Греція – Італія 0:3 (0:3, 0:0)

Голи: 0:1 – 23 Барелла, 0:2 – 30 Лоренцо Інсіньє, 0:3 – 33 Бонуччі.

Греція – Баркас, Папастатопулос, Манолас, Сіовас, Стафілідіс, Масурас, Самаріс (Бакасетас, 77), Фортуніс, Зека, Коловос (Мавріас, 46), Курбеліс (Сіопіс, 46).

Італія – Сірігу, Флоренці, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон (Маттіа Де Шильйо, 68), Верратті (Пеллегріні, 81), Жоржина, Лоренцо Інсіньє, Барелла, К'єза, Белотті (Федеріко Бернардескі, 84).

Попередження: Самаріс (18), Верратті (43), Масурас (45).

Фінляндія – Боснія і Герцеговина 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 56 Пуккі, 2:0 – 68 Пуккі.

Фінляндія – Градецький, Уронен, Гранлунд (Райтала, 38), Тойвіо, Араюурі, Спарв, Форселл (Лаппалайнен, 63), Лод, Камара, Скрабб (Шюллер, 84), Пуккі.

Боснія і Герцеговина – Шехіч, Зукановіч, Шуньїч, Ермін Бичакчич, Чівіч, Цімірот, Сарич, Дульевіч (Байіч, 69), Бешич (Гояк, 79), Вішча, Джеко.

Попередження: Сарич (49), Вішча (86).

Вірменія – Ліхтенштейн 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 2 Казарян, 2:0 – 18 Карапетян, 3:0 – 90 Барсегян.

Вірменія – Айрапетян, Оганесян, Ароян, Амбарцумян, Восканян, Аветисян (Овсепян, 78), Мкртчян (Григорян, 76), Казарян, Мхітарян, Барсегян, Карапетян (Бабаян, 73).

Ліхтенштейн – Хобі, Малин, Геппеля, Хофер, Вольфінгер (Брендле, 85), Зеле (Майер, 81), Хаслер, Салановіч, Польверіно, Бюхель, Фрік (Кюне, 46).

Попередження: Овсепян (82).

Нагадаємо, що 10 червня свій матч 4-го туру проведе збірна України. У Львові підопічні Андрія Шевченка битимуться з командою Люксембурга.

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