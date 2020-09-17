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Селезньов висловився про "зраду" Луческу, згадавши подвійні стандарти "Шахтаря"

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
1,9 т.
Євген Селезень

Український нападник "Колоса" Євген Селезньов вкрай не згоден iз думкою деяких футболістів донецького клубу, що прихід Мірчі Луческу в "Динамо" є зрадою.

Ексфутболіст збірної України як приклад навів перехід Жуніора Мораеса.

"Зрада? А Мораеса зрадника вони взяли до себе? Чому так? Те, що Луческу не Мораес – це зрозуміло. Але, почекайте, ось я не розумію однієї речі. Так, він трофеї вигравав, кубки, але він тренер, він хоче жити цією грою. Я розумію і президента "Шахтаря", але знаю іншу сторону медалі. Міг Луческу очолити ще раз "Шахтар", – сказав Селезньов в ефірі Youtube-каналу "Трендец".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Селезньов заявив, що міг цього літа перейти в київське "Динамо".

Він відмовився називати причини, по якому зірвався трансфер, сказавши, що потрібно жити сьогоднішнім днем.

УкраїнаФК ШахтарМірча ЛуческуЄвген Селезньов
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