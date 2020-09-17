Селезньов висловився про "зраду" Луческу, згадавши подвійні стандарти "Шахтаря"

Український нападник "Колоса" Євген Селезньов вкрай не згоден iз думкою деяких футболістів донецького клубу, що прихід Мірчі Луческу в "Динамо" є зрадою.

Ексфутболіст збірної України як приклад навів перехід Жуніора Мораеса.

"Зрада? А Мораеса зрадника вони взяли до себе? Чому так? Те, що Луческу не Мораес – це зрозуміло. Але, почекайте, ось я не розумію однієї речі. Так, він трофеї вигравав, кубки, але він тренер, він хоче жити цією грою. Я розумію і президента "Шахтаря", але знаю іншу сторону медалі. Міг Луческу очолити ще раз "Шахтар", – сказав Селезньов в ефірі Youtube-каналу "Трендец".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Селезньов заявив, що міг цього літа перейти в київське "Динамо".

Він відмовився називати причини, по якому зірвався трансфер, сказавши, що потрібно жити сьогоднішнім днем.