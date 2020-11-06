Селезньов викликав на розбірки глядача під час матчу УПЛ. Відео

Нападник "Колоса" з Ковалівки Євген Селезньов відзначився неоднозначними діями після заміни в матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги проти "Дніпра-1" (2:0).

Йдучи з поля, український футболіст вирішив розібратися зі своїм кривдником, який провокував його, сидячи на трибунах. Форвард "Колоса" запропонував комусь із глядачів поєдинку підійти ближче.

"Ходімо, чого ти? Ти ж факи мені тикав, ходімо!" – можна почути голос Селезньова після заміни.

Відзначимо, що матч проходив без уболівальників на трибунах. На них могли перебувати тільки журналісти, працівники та футболісти обох команд.

Сам Євген забив переможний гол у цій зустрічі, реалізувавши пенальті на 25-й хвилині. Це взяття воріт стало для нього 114-м в історії чемпіонатів України. Перше місце за цим показником утримує легенда київського "Динамо" Максим Шацьких. На його рахунку 124 голи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Селезньов несподівано заговорив українською мовою.