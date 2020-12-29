Селезньов про гру в футбол з сином: бив йому в лоб з п'яти метрів, ніс розбивав

Нападник "Колоса" Євген Селезньов розповів, що його син хотів займатися футболом, але він його швидко від цього "відучив".

Наш співвітчизник заявив, що зараз Руслан грає в хокей і робить все проти нього. За словами Євгена, його син не хоче, щоб люди спілкувалися з ним через те, що його батько є знаменитим футболістом.

"Зараз мій син грає в хокей. Руслан робить все проти мене. Ось я не люблю восьмий номер, а він спеціально його бере. Він робить все, щоб виглядало так, ніби я не його батько, і каже, що не хоче, щоб люди спілкувалися з ним тільки через це. Руслан хотів грати в футбол, на ворота встав. Знаєш, як я його відучував? Я розганявся з п'яти метрів і бив йому в лоб. Він хотів продовжувати і говорив: "Сильніше бий". Я розганявся і ще сильніше бив, і ніс розбивав йому, а потім запитував: "Чому ти не ловиш, воротар?"" – розповів Селезньов в ефірі програми "Футбольний формат".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євгена обурила спроба заборонити йому говорити російською мовою.