Селезньов про гру в футбол з сином: бив йому в лоб з п'яти метрів, ніс розбивав

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,9 т.
Євген Селезньов

Нападник "Колоса" Євген Селезньов розповів, що його син хотів займатися футболом, але він його швидко від цього "відучив".

Наш співвітчизник заявив, що зараз Руслан грає в хокей і робить все проти нього. За словами Євгена, його син не хоче, щоб люди спілкувалися з ним через те, що його батько є знаменитим футболістом.

"Зараз мій син грає в хокей. Руслан робить все проти мене. Ось я не люблю восьмий номер, а він спеціально його бере. Він робить все, щоб виглядало так, ніби я не його батько, і каже, що не хоче, щоб люди спілкувалися з ним тільки через це. Руслан хотів грати в футбол, на ворота встав. Знаєш, як я його відучував? Я розганявся з п'яти метрів і бив йому в лоб. Він хотів продовжувати і говорив: "Сильніше бий". Я розганявся і ще сильніше бив, і ніс розбивав йому, а потім запитував: "Чому ти не ловиш, воротар?"" – розповів Селезньов в ефірі програми "Футбольний формат".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євгена обурила спроба заборонити йому говорити російською мовою.

ФК КолосЄвген Селезньов