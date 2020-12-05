Селезньов: політики можуть торгувати з Росією, а в футбол грати не можна

Ексфутболіст збірної України Євген Селезньов, як аргумент свого переходу в краснодарський клуб "Кубань" 2016 року, привів дії українських політиків.

За словами нападника "Колоса", в нашій країні діють не те, що подвійні, а потрійні стандарти.

"Тут політики можуть торгувати і робити бізнес із людьми в Росії – а в футбол грати не можна. А чому? Таке життя? Яке "таке життя"? Тобто одним можна, а іншим не можна? Ні, я в такі ігри точно грати не буду. Я розумію, що я зробив помилку, [перейшовши в "Кубань"]. Я не хочу ні перед ким виправдовуватися", – заявив Селезньов в ефірі Youtube-каналу "Вацко-Live".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген обурився вимогою говорити українською мовою, заявивши, що живе у вільній країні і хоче говорити російською.