Селезньов обматюкав українців, які критикують його за "годувальника"

Український футболіст "Колоса" Євген Селезньов бурхливо відреагував на прохання прокоментувати прізвисько Годувальник, яке йому дали українські вболівальники після переходу в російську "Кубань".

Після трансферу в 2016 році Селезньов в одному інтерв'ю заявив, що підписав контракт тільки заради того, щоб годувати свою сім'ю.

В ефірі Yotube-каналу "Вацко Live" ексгравець збірної України назвав фанатів "диванними пи*арасом".

"Як я на це прізвисько реагую? Та ніяк, годував і годував і буду годувати. І себе і всіх, хто поруч зі мною. Ну почекай, ну що значить годувальник? А ти не годувальник сім'ї. А хто тут з чоловіків не годувальник? Я сказав такі слова, я не заперечую. Чіпляє це мене? Я не звертаю уваги на людей, на диванних пи*арасів, які крім як пи*діти нічого не можуть зробити. Які сидять в телефоні і поливають брудом", – сказав Селезньов в інтерв'ю Віктору Вацко.

Євген не розуміє, як можна ні за що, звинуватити людину в чомусь.

"Ось ця людина хіба знає мене особисто? Ми хіба проводили з ним разом час, або ми з ним випивали разом, або ходили на дискотеки? Як він за мене може говорити, яка я людина?" – обурився Селезньов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Селезньов обурився вимогою говорити українською, заявивши, що "нікому нічого не винен".