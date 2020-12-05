Селезньов обматюкав українців, які критикують його за "годувальника"

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
1,0 т.
Селезньов обматюкав українців, які критикують його за 'годувальника'

Український футболіст "Колоса" Євген Селезньов бурхливо відреагував на прохання прокоментувати прізвисько Годувальник, яке йому дали українські вболівальники після переходу в російську "Кубань".

Після трансферу в 2016 році Селезньов в одному інтерв'ю заявив, що підписав контракт тільки заради того, щоб годувати свою сім'ю.

В ефірі Yotube-каналу "Вацко Live" ексгравець збірної України назвав фанатів "диванними пи*арасом".

"Як я на це прізвисько реагую? Та ніяк, годував і годував і буду годувати. І себе і всіх, хто поруч зі мною. Ну почекай, ну що значить годувальник? А ти не годувальник сім'ї. А хто тут з чоловіків не годувальник? Я сказав такі слова, я не заперечую. Чіпляє це мене? Я не звертаю уваги на людей, на диванних пи*арасів, які крім як пи*діти нічого не можуть зробити. Які сидять в телефоні і поливають брудом", – сказав Селезньов в інтерв'ю Віктору Вацко.

Євген не розуміє, як можна ні за що, звинуватити людину в чомусь.

"Ось ця людина хіба знає мене особисто? Ми хіба проводили з ним разом час, або ми з ним випивали разом, або ходили на дискотеки? Як він за мене може говорити, яка я людина?" – обурився Селезньов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Селезньов обурився вимогою говорити українською, заявивши, що "нікому нічого не винен".

УкраїнаВіктор ВацкоЄвген Селезньов