Селезньов: міг перейти в "Динамо"

Нападник "Колоса" Євген Селезньов заявив, що міг цього літа перейти в київське "Динамо".

Він відмовився називати причини, через які зірвався трансфер, сказавши, що потрібно жити сьогоднішнім днем.

"Так, міг перейти в "Динамо", але цього не відбулося. Зараз я гравець "Колоса", навіщо щось згадувати. Навіщо згадувати, що мене колись хотіли якісь італійські команди після фіналу Ліги Європи. З Містером ( Мірчею Луческу – Ред.) побачилися. Чесно, я дуже щасливий, що він ще пам'ятає такого футболіста, як Селезньов. Він дійсно дуже хороша людина і божевільний тренер", – розповів нападник в інтерв'ю на YouTube-каналі "Трендець".

Відзначимо, що останнім часом Селезньов виступав у чемпіонаті Туреччини за "Бурсаспор". Він взяв участь у 32 матчах за клуб, забивши 13 голів і віддавши 3 гольові передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексзахисник "Динамо" Євген Хачеріді заявив, що "спокійно" зміг би зараз грати в основному складі київської команди.