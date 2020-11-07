Селезньов через прохання говорити українською мовою посварився з тренером 'Колоса' – ЗМІ

Між головним тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовічевичем і нападником "Колоса" Євгеном Селезньовим стався конфлікт після матчу 9-го туру (0: 2), повідомляє Tribuna.com.

Під час перепалки в підтрибунному приміщенні "Дніпро-Арени" Йовічевич попросив Селезньова відповідати йому українською мовою.

У відповідь Євген заявив, що Йовічевич, як хорват, не має права розповідати, як йому говорити в його країні. Подальший конфлікт вдалося погасити за допомогою працівників "Дніпро-Арени".

Як повідомляв OBOZREVATEL, після заміни в матчі Селезньов влаштував скандал з одним із глядачів.

Відзначимо, що матч проходив без уболівальників на трибунах. На них могли бути присутніми тільки журналісти, працівники та футболісти обох команд.

Сам Євген забив переможний гол у цій зустрічі, реалізувавши пенальті на 25-й хвилині. Це взяття воріт стало для нього 114-м в історії чемпіонатів України. Перше місце за цим показником утримує легенда київського "Динамо" Максим Шацьких. На його рахунку 124 голи.

Раніше Селезньов несподівано заговорив українською мовою.