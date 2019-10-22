Сексскандал з Роналду: з'явилися неспростовні докази в згвалтуванні

З'явилися нові подробиці у справі про зґвалтування, в якому звинувачується зоряний нападаючий збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Кріштіану Роналду

Як повідомляє The Sun, ДНК гравця "Ювентуса" збіглася зі зразком, знайденим на сукні американки Кетрін Майорги, яка звинуватила футболіста в згвалтуванні, яке нібито сталося в 2009 році.

За даними журналістів, висновок зробив детектив з Лас-Вегаса Джеффрі Гайер. На одній зі ста сторінок електронного листування з поліцією і прокуратурою він написав: "ДНК збігається".

Нагадаємо, влітку 2019 року поліція Лас-Вегаса зняла всі звинувачення з Роналду, закривши справу через брак доказів. Звинувачення Кетрін Майорги були визнані необгрунтованими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду знявся у пікантній фотосесії з українською моделлю.

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