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22 жовтня • оновлено в 11:46
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Сексскандал з Роналду: з'явилися неспростовні докази в згвалтуванні

1.7т Читати матеріал російською

З'явилися нові подробиці у справі про зґвалтування, в якому звинувачується зоряний нападаючий збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Як повідомляє The Sun, ДНК гравця "Ювентуса" збіглася зі зразком, знайденим на сукні американки Кетрін Майорги, яка звинуватила футболіста в згвалтуванні, яке нібито сталося в 2009 році.

За даними журналістів, висновок зробив детектив з Лас-Вегаса Джеффрі Гайер. На одній зі ста сторінок електронного листування з поліцією і прокуратурою він написав: "ДНК збігається".

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Нагадаємо, влітку 2019 року поліція Лас-Вегаса зняла всі звинувачення з Роналду, закривши справу через брак доказів. Звинувачення Кетрін Майорги були визнані необгрунтованими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду знявся у пікантній фотосесії з українською моделлю.

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Особи
Кріштіану Роналду Кетрін Майорга
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