"Секс у старості": легенда "Манчестер Юнайтед" обурився грою команди

Легендарний нападник "Манчестер Юнайтед" Ерік Кантона поділився своєю думкою про гру команди в останні роки.
""Манчестер Юнайтед" займає особливе місце в моєму серці, але нинішню гру команди можна порівняти лише із сексом у старості: ви з усіх сил намагаєтеся, але за підсумком усі залишаються трохи розчарованими", – заявив Кантона в різдвяному відео на Twitter-акаунті OTRO .
Ерік Кантона
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And rounding off The King's review of 2019 ... What does Eric Cantona think about the modern day Manchester United? 👀 😂 #MUFC #PL # TheKings2019 pic.twitter.com/5tvjQTMBUF- OTRO (@OTRO) 24 грудня 2019 р
Незважаючи на невдачі "МЮ", француз вірить у світле майбутнє клубу.
"Вони повернуться, тому що це найбільший клуб у світі", – додав Кантона.
Нагадаємо, що після сенсаційної поразки в останньому турі англійської Прем'єр-ліги "Червоні дияволи" посідають восьме місце в таблиці з 25-ма очками.
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