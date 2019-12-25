"Секс у старості": легенда "Манчестер Юнайтед" обурився грою команди

Легендарний нападник "Манчестер Юнайтед" Ерік Кантона поділився своєю думкою про гру команди в останні роки.

""Манчестер Юнайтед" займає особливе місце в моєму серці, але нинішню гру команди можна порівняти лише із сексом у старості: ви з усіх сил намагаєтеся, але за підсумком усі залишаються трохи розчарованими", – заявив Кантона в різдвяному відео на Twitter-акаунті OTRO .

Ерік Кантона Динамо Київ від Шурика

Незважаючи на невдачі "МЮ", француз вірить у світле майбутнє клубу.

"Вони повернуться, тому що це найбільший клуб у світі", – додав Кантона.

Нагадаємо, що після сенсаційної поразки в останньому турі англійської Прем'єр-ліги "Червоні дияволи" посідають восьме місце в таблиці з 25-ма очками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко буде виставлений на трансфер і може покинути команду вже у зимове міжсезоння.

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