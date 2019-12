"Секс у старості": легенда "Манчестер Юнайтед" обурився грою команди

Легендарний нападник "Манчестер Юнайтед" Ерік Кантона поділився своєю думкою про гру команди в останні роки.

""Манчестер Юнайтед" займає особливе місце в моєму серці, але нинішню гру команди можна порівняти лише із сексом у старості: ви з усіх сил намагаєтеся, але за підсумком усі залишаються трохи розчарованими", – заявив Кантона в різдвяному відео на Twitter-акаунті OTRO .

