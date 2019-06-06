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Секс-скандал із Неймаром: футболіста побила його ж жертва — опубліковане відео

2.1тЧитати матеріал російською

Бразильський форвард ПСЖ Неймар був побитий дівчиною, яка звинуватила його у зґвалтуванні і застосуванні фізичної сили.

Відповідне відео з'явилося на сторінці Tina #LecoNão у соціальній мережі Twitter.

У ролику, який був знятий із сусідньої кімнати готельного номера, видно, як футболіст і дівчина лягають на ліжко, а за деякий час Неймар отримає кілька ударів по голові. "Вчора ти зробив мені боляче і кинув тут саму", — кричала при цьому дівчина.

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Зазначимо, що 27-річна бразилійка, ім'я якої не називається, в розмові із юристами пізніше зізналася, що секс із футболістом був за обопільною згодою. При цьому вона стверджує, що Неймар повівся з нею жорстоко і бив її. Вона вважає, що нападник має понести відповідальність за фізичне насильство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Неймар не спростував інтимної близькості з фанаткою, однак спростував факт зґвалтування.

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Особа
Неймар
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