Секс-шоп став спонсором футбольного клубу в Нідерландах. Фотофакт

Максим Іншаков Футбол 23:46, 24.09.2020 Оновлено: 23:46, 24.09.2020

Нідерландський клуб "Єммен", який виступає в Ередивізії (Вищий дивізіон країни з футболу), уклав спонсорський договір з компанією, що продає секс-іграшки.

Клуб вже почав продавати футболки з назвою секс-шопа.

"Уже замовлено понад 1200 примірників", – повідомляє пресслужба "Еммена".

Контракт розрахований на один сезон. "Еммен", як повідомлялося, заробить 500 тисяч євро за рік співпраці.

футболісти Еммена
Instagram Еммена
Футблолка ФК "Єммен" з логотипом
Instagram Еммена
Домашня форма
Instagram Еммена
Гостьова форма
Instagram Еммена

Як повідомляв OBOZREVATEL, польська порноактриса Аманда Фокс вирішила матеріально допомогти знаменитому італійському футбольному клубу "Віченца", що зазнає останнім часом колосальні фінансові проблеми.

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