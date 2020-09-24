Секс-шоп став спонсором футбольного клубу в Нідерландах. Фотофакт

Нідерландський клуб "Єммен", який виступає в Ередивізії (Вищий дивізіон країни з футболу), уклав спонсорський договір з компанією, що продає секс-іграшки.

Клуб вже почав продавати футболки з назвою секс-шопа.

"Уже замовлено понад 1200 примірників", – повідомляє пресслужба "Еммена".

Контракт розрахований на один сезон. "Еммен", як повідомлялося, заробить 500 тисяч євро за рік співпраці.

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