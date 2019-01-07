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''Секс, алкоголь, бійка'': футболіст збірної України зробив відверте зізнання

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Футболіст збірної України Олександр Зінченко відверто розповів, що найбільше йому допомагає справлятися зі стресом.

На думку гравця англійського "Манчестер Сіті", є три речі, які мають найбільший ефект. "Три речі знімають депресію: секс, алкоголь, бійка. Обирай", – заявив Зінченко, відповідаючи на запитання вболівальників.

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Крім того, півзахисник розповів, що відчував у той момент, коли перекинув кубок чемпіонів Англії на церемонії нагородження в минулому сезоні. "О боже! Я напевно більше не зіграю за "Сіті", – поділився спогадами Олександр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Зінченко назвав Абсолютний бійцівський чемпіонат (UFC) улюбленим видом спорту після футболу. При цьому наш співвітчизник зізнався, що найбільше вболіває в турнірі за росіянина.

Особа
Олександр Зінченко
Теги
збірна України з футболуФК Манчестер Сіті
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
усик у футболі
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